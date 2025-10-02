Przypomnijmy, że na początku lutego uwielbiany nie tylko w Polsce kwintet z Helsinek mogliśmy zobaczyć w Krakowie i Warszawie w ramach powracającego po dekadzie europejskiego cyklu koncertowego pod szyldem Paganfest. Podopieczni kultowej Metal Blade Records występowali wówczas w towarzystwie szkockiego Alestorm, duńskiej formacji Tyr, niderlandzkiego Heidevolk oraz Elvenking z Włoch.

W styczniu 2026 roku Ensiferum wyruszą we własną trasę "Winter Storm Over Europe". Wśród 24 koncertów znalazły się dwie imprezy w Polsce.

Ensiferum wracają do kraju nad Wisła. Z kim i gdzie zagrają tym razem?

W ramach "Winter Storm Over Europe" Finowie wystąpią 22 stycznia 2026 roku w warszawskiej Proximie i 24 stycznia w Hype Parku w Krakowie.

"O wiele za długo Pogańska Brać czekała na dużą trasę Ensiferum w Europie! Czas zatem zdjąć tę klątwę i uwolnić furię dzierżących miecze. Sprawimy, że na każdym koncercie poczujecie się jak na uczcie w Walhalli!" - napisali helsińscy muzycy na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych.

Aby uczcić ogłoszenie przyszłorocznego tournée po Starym Kontynencie fiński zespół, który w tym roku obchodzi 30. urodziny, wypuścił klip do utworu "From Order To Chaos" z wydanego w październiku 2024 roku, dziewiątego albumu "Winter Storm".

Teledysk "From Order To Chaos" (tzw. lyric video) Ensiferum możecie sprawdzić poniżej:

"Ensiferum to taki zespół, który od razu poprawia nastrój. Ich epicki folk metal (z powermetalowymi mgnieniami tu i tam) to muzyka do tego stopnia przesycona energią i triumfalną atmosferą, że od razu człowiek czuje się przy niej tak, jakby podbił górski szczyt. Grupa promuje wydany w 2024 roku krążek 'Winter Storm'. W Finlandii dobrze wiedzą, jak robić folk metal. Ensiferum są jednymi z najbardziej utytułowanych i docenianych przedstawicieli nurtu na Europę. Dbają o epickie konstrukcje utworów, potężne refreny i przede wszystkim taką pompę, że wszyscy poczujecie się silni jak nigdy dotąd" - czytamy na stronie organizatorów polskich koncertów Ensiferum z Knock Out Productions.

U boku Ensiferum w trasie "Winter Storm Over Europe" - w tym na koncertach w Polsce - wezmą udział bawarski Freedom Call, którego podnoszący na duchu power metal muzycy z Norymbergii określaną mianem "happy metalu"; oraz Austriacy z Dragony - wiedeńska formacja spod znaku symfonicznego power metalu. Obie grupy należą do grona podopiecznych niemieckiej Steamhammer / SPV Records.

"Freedom Call to eksperci od power metalu, którzy jako jedni z pierwszych przypomnieli światu pod koniec lat 90., że to muzyka bez terminu ważności. Dostaniecie bitewny nastrój i masę melodii. Skoro wolność woła, nie pozostaje nam nic, jak się do tego zastosować. Freedom Call uprawia na wskroś klasyczny europejski power metal. Mają żwawe do bólu numery, wielkie melodie i tak zauważalną charyzmę, że nie da się ich nie pokochać" - elementy składowe stylu Freedom Call wyliczają organizatorzy.

"Popkulturowe odniesienia, historie o walecznych wojach i fantastyka? Takie rzeczy tylko z Dragony. Austriacy grają symfoniczny power metal, w którym melodia jest podstawą. Dragony zabiorą was do magicznego świata fantazji, popkultury i totalnie alternatywnej eskapistycznej rzeczywistości. To wszystko na tle symfoniczno-melodyjnego power metalu z cudownymi refrenami" - dodano o sposobie grania grupy z Wiednia.

Bilety na krajowe koncerty Ensiferum dostępne są w cenach 129 zł i 139 zł (I i II pula w przedsprzedaży) oraz 160 zł (w dniu imprezy).

