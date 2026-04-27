Nowy album muzyków ze stanu Illinois wyprodukował Scott Roberts, gitarzysta Embryonic Autopsy. Masteringiem "Rise Of The Mutated" w studiu kalifornijskim studiu Wilderness zajął się nominowany w 1995 roku do nagrody Grammy, pochodzący ze Szwajcarii, renomowany fachowiec Ulrich Wild, producent znany ze współpracy z m.in. Panterą, Dethklok, Alice In Chains, White Zombie, Static-X, Otep, Deftones oraz wieloma innymi.

Embryonic Autopsy przed premierą "Rise Of The Mutated". Co przygotowali tym razem?

"Rise Of The Mutated" będzie ostatnim rozdziałem konceptualnej trylogii rozpoczętej na debiutanckim albumie "Prophecies Of The Conjoined" z 2022 roku i kontynuowanej na wydanym dwa lata później longplayu "Origins Of The Deformed", czyli opowieści o toczącej się wokół działań i mitologii istot pozaziemskich, genetycznych manipulacji, hybrydyzacji form życia, mutacji, biologicznej grozy i niepokojącej wizji świata opanowanego przez wypaczoną ewolucję.

Pod względem muzycznym z kolei należy przygotować się na kolejną dawkę oldskulowego death metalu, łączącego zawrotną szybkość, miażdżący groove i bezkompromisową brutalność z surową, instynktowną żywiołowością, która zdefiniowała ów gatunek na początku lat 90.

"To płyta zarówno dzika, jak i spójna, na której chaos i precyzja równoważą się dając miażdżący efekt" - czytamy o nowym materiale chicagowskiego kwartetu.

Nie sposób też nie wspomnieć o dwóch legendarnych amerykańskich muzykach, których gościnny udział w nagraniach "Rise Of The Mutated" jeszcze bardziej umocnił związek Embryonic Autopsy z dziedzictwem death metalu, mowa wszak o Jamesie Murphym, byłym gitarzyście m.in. Death, Obituary i Testament, oraz Terransie Hobbsie, gitarzyście nowojorskiego Suffocation.

Nowy materiał formacji z Chicago pilotuje właśnie opublikowany singel "Feasting Upon The Rotted Uterus".

"Na 'Feasting Upon The Rotted Uterus' Embryonic Autopsy dosadnie potwierdza swoje oddane dla bezkompromisowego, oldskulowego i brutalnego death metalu w najbardziej wściekłej i dopracowanej formule. Łącząc surową ekstremalność death metalu początku lat 90. na nowoczesnym poziomie precyzji z miażdżącą produkcją, Embryonic Autopsy raz jeszcze udowadniają, iż nieprzypadkowo stali się jedną z najbardziej szanowanych nazw we współczesnym undergroundzie spod znaku brutalnego death metalu" - czytamy o premierowej kompozycji Amerykanów.

Nakręcony do singla "Feasting Upon The Rotted Uterus" teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Płyta "Rise Of The Mutated" trafi na rynek 5 czerwca nakładem niemieckiej Massacre Records (CD, na winylu, cyfrowo). Dwa dni przed jej premierą Embryonic Autopsy wystąpią na Mystic Festivalu w Gdańsku.

Embryonic Autopsy na polskim święcie metalu. Czego możemy się spodziewać?

Embryonic Autopsy (w ramach trasy u boku Six Feet Under) zobaczymy na tegorocznej edycji Mystic Festivalu, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca w Stoczni Gdańskiej. Przypomnijmy, że headlinerami święta metalu w Gdańsku będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth. Embryonic Autopsy wystąpią 3 czerwca w ramach Warm Up Day na Sabbath Stage.

"Z Embryonic Autopsy będzie brutalnie - naprawdę brutalnie. Ten amerykański skład powali was na ziemię swoim klinicznie przejrzystym i wściekle intensywnym metalem śmierci. W ich tekstach roi się od samych okropieństw, a w muzyce - od samej choroby i agresji" - czytamy na stronie organizatorów Mystic Festivalu.

"Powstałe przed kilkoma laty Embryonic Autopsy to oczywiście nowy szyld, ale nie rozmawiamy tu o nieopierzonych żółtodziobach. W skład amerykańskiej formacji wchodzi trzech muzyków związanych z podziemną legendą technicznego death metalu, czyli Oppressor. Grupa zadebiutowała w 2022 roku albumem 'Prophecies Of The Conjoined", który zebrał przychylne recenzje i był chwalony za konkretne podejście do materii tego brutalniejszego death metalu. Kolejny krążek Amerykanów, czyli 'Origins Of The Deformed' kontynuował ten kierunek stylistyczny" - dodano o historii Embryonic Autopsy.

Wspomnijmy w tym miejscu, że twórczym rdzeniem chicagowskiego zespołu są znany ze wspomnianego Oppressora i altmetalowego SOiL wokalista Tim King oraz pochodzący z Alaski gitarzysta Scott Roberts (eks-Otep). Szeregi Embryonic Autopsy uzupełniają perkusista Marco Fimbres oraz basistka Kenxi Dupey - dwoje członków koncertowego składu Oppressora.

Embryonic Autopsy - szczegóły albumu "Rise Of The Mutated" (tracklista):

1. "Bathing In Entrails"

2. "Zombified Infants Of Roswell"

3. "Feasting Upon The Rotted Uterus"

4. "Aborted Within The Aztec Temple"

5. "Beheading The Infertile Surrogate"

6. "Burst Ovarian Cyst"

7. "Stab, Kill, Consume"

8. "Drenched In Corrosive Semen"

9. "Bloated In Pus"

10. "Rise Of The Mutated (The Newborn Kings)".

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęcia TVP