Nowy album wielce poważanego kwartetu z miasta Haugesund na zachodnich rubieżach Norwegii nad Morzem Północnym pilotowała dotąd kompozycja "Bloodborn", którą poznaliśmy w kwietniu. Teraz dołączył do niej drugi singel "Dei Så Ser" - przejmująca ballada zaśpiewana w ojczystym języku, ukazująca staroskandynawski sposób myślenia wikingów, wedle którego życie i śmierć są częścią tego samego cyklu, gdzie nic do końca nie przemija, kontynuowane na lądzie i morzu, a także w nas samych.

Einherjer i "Ci, którzy widzą". Jakie przesłanie niesie w sobie singel "Dei Sår Ser"?

"U podstaw kompozycja ta mówi o dziedziczeniu i więzi, nie jesteśmy bowiem odseparowani od przodków - jesteśmy ich przedłużeniem. To, kim dziś jesteśmy, wyrasta bezpośrednio z tego, co spoczywa pod nami. W utworze przebija się również odczucie, iż przeszłość nie jest milcząca, a wręcz płonie pod powierzchnią, żywa w pamięci, instynkcie i miejscu. Zmarli nie odeszli - pozostają obecni, świadomi, a nawet szczęśliwi" - czytamy o premierowej kompozycji Norwegów.

"Utwór ten opowiada o związku pomiędzy żyjącymi i tymi, którzy byli przed nami, oraz o tym, jak owa więź wyraża się w samej ziemi. Kurhany nie są zwykłymi pozostałościami czasów minionych - to przejawy czujnej obecności. Stojąc na kopcu, kierując wzrok na cieśninę, narrator czuje granicę pomiędzy światami. Woda staje się czymś więcej niż krajobrazem - to przejście łączące przeszłość z teraźniejszością, życie i śmierć. Wciąż słychać głosy tych, którzy niegdyś żyli i żeglowali po tym obszarze, nie jako echa, lecz coś istniejącego" - przesłanie singla "Dei Sår Ser" (nor. "Ci, którzy widzą") wyjaśnia Frode Glesnes, grający na basie wokalista, założyciel, lider i główny kompozytor w szeregach Einherjera.

Do singla "Dei Sår Ser" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Einherjer: Album "Lifeblood" w szczegółach. Co już wiemy o nowej płycie słynnych wikingów metalowej sceny?

"Lifeblood" będzie 10. longplayem Einherjera, jednego z najznamienitszych przedstawicieli viking metalu, gatunku, który za przykładem kultowego szwedzkiego Bathory Norwegowie zaczęli rozwijać twórczo na początku lat 90. wraz z rodakami z m.in. Hades (Almighty) i Enslaved. Nowy album jest też zarazem materiałem, na którym grupa spogląda wstecz na wszystko, co ją ukształtowało i za czym podążała niestrudzenie przez ponad trzy dekady.

"To rodzaj refleksji, zadumy nad przynależnością, dziedzictwem i korzeniami - tak w sensie osobistym, jak i zespołowym" - czytamy o przesłaniu nowej płyty Einherjera, zespołu nominowanego dwukrotnie do nagrody Spellemannprisen, norweskiego odpowiednika Grammy.

Masteringiem "Lifeblood" zajął się ceniony szwedzki fachowiec Tony Lindgren ze studia Fascination Street.

Dodajmy, że "Lifeblood" będzie pierwszą płytą zespołu w barwach By Norse Music - wytwórni z Bergen, której współwłaścicielami są dwaj słynni Norwegowie, czyli lider zjawiskowej Wardruny Einar "Kvitrafn" Selvik oraz Ivar Bjørnson, gitarzysta i jeden z założycieli kultowego Enslaved.

Długo oczekiwany następca albumu "North Star" (2021 r.) będzie mieć swą premierę 19 czerwca. Materiał dostępny będzie drogą elektroniczną, w wersji CD w digipacku oraz w dwóch edycjach winylowych.

Einherjer - szczegóły albumu "Lifeblood" (tracklista):

1. "Bloodborn"

2. "At The Threshold's End"

3. "Gone"

4. "Malstrøm"

5. "Dei Sår Ser"

6. "Arr For Arr"

7. "Saltworn Runes"

8. "The Eternal North".

