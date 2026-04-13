Einherjer powraca do korzeni. Co już wiemy o nowej płycie legendy viking metalu?
W czerwcu pierwszą od ponad pół dekady płytą przypomni o sobie Einherjer. "Siły natury, których nie sposób ujarzmić" - o swoim nowym dokonaniu mówią norwescy mistrzowie viking metalu.
"Lifeblood" będzie 10. longplayem Einherjera, jednego z najznamienitszych przedstawicieli viking metalu, gatunku, który za przykładem kultowego szwedzkiego Bathory Norwegowie zaczęli rozwijać twórczo na początku lat 90. wraz z rodakami z m.in. Hades (Almighty) i Enslaved. Nowy album jest też zarazem materiałem, na którym grupa spogląda wstecz na wszystko, co ją ukształtowało i za czym podążała niestrudzenie przez ponad trzy dekady.
Einherjer ujawnia szczegóły albumu "Lifeblood". Co tym razem przygotowali słynni wikingowie metalowej sceny?
"To rodzaj refleksji, zadumy nad przynależnością, dziedzictwem i korzeniami - tak w sensie osobistym, jak i zespołowym" - czytamy o przesłaniu nowej płyty Einherjera, zespołu nominowanego dwukrotnie do nagrody Spellemannprisen, norweskiego odpowiednika Grammy.
Masteringiem "Lifeblood" zajął się ceniony szwedzki fachowiec Tony Lindgren ze studia Fascination Street.
Zobacz również:
Dodajmy, że "Lifeblood" będzie pierwszą płytą zespołu w barwach By Norse Music - wytwórni z Bergen, której współwłaścicielami są dwaj słynni Norwegowie, czyli lider zjawiskowej Wardruny Einar "Kvitrafn" Selvik oraz Ivar Bjørnson, gitarzysta i jeden z założycieli kultowego Enslaved.
Nowy album wielce poważanego kwartetu z miasta Haugesund na zachodnich rubieżach Norwegii nad Morzem Północnym, pilotuje właśnie wypuszczony singel "Bloodborn". Jego tytuł nawiązuje do czegoś dziedziczonego, płynącego we krwi, czegoś, co stanowi zarówno przestrogę, jak i pochwałę nieposkromionego oblicza ludzkości.
Einherjer zapowiada nową płytę mocnym singlem. O czym opowiada utwór "Bloodborn"?
"W tekście do tego utworu chciałem zgłębić ów ukryty, podskórny ogień - bestię uśpioną w każdym człowieku, czekającą na moment, gdy nadciąga burza i panowanie nad sobą zaczyna się wymykać. Pojawiają się w nim także sugestywne obrazy pochodzące z przyrody - morze, wilki, wąż - symbole sił natury, których nie sposób ujarzmić. Pod wieloma względami odzwierciedla to staroskandynawski pogląd, wedle którego ludzie nie są nigdy całkowicie oddzieleni od pierwotnych sił natury" - znaczenie singla "Bloodborn" tłumaczy Frode Glesnes, grający na basie wokalista i założyciel Einherjera, który czuwał także nad prawidłowym przebiegiem nagrań i produkcją (w tym miks) nowego longplaya.
Teledysk do premierowej kompozycji "Bloodborn" możecie zobaczyć poniżej:
Długo oczekiwany następca albumu "North Star" (2021 r.) będzie mieć swą premierę 19 czerwca. Materiał dostępny będzie drogą elektroniczną, w wersji CD w digipacku oraz w dwóch edycjach winylowych.
Einherjer - szczegóły albumu "Lifeblood" (tracklista):
1. "Bloodborn"
2. "At The Threshold's End"
3. "Gone"
4. "Malstrøm"
5. "Dei Sår Ser"
6. "Arr For Arr"
7. "Saltworn Runes"
8. "The Eternal North".