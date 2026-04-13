"Lifeblood" będzie 10. longplayem Einherjera, jednego z najznamienitszych przedstawicieli viking metalu, gatunku, który za przykładem kultowego szwedzkiego Bathory Norwegowie zaczęli rozwijać twórczo na początku lat 90. wraz z rodakami z m.in. Hades (Almighty) i Enslaved. Nowy album jest też zarazem materiałem, na którym grupa spogląda wstecz na wszystko, co ją ukształtowało i za czym podążała niestrudzenie przez ponad trzy dekady.

Einherjer ujawnia szczegóły albumu "Lifeblood". Co tym razem przygotowali słynni wikingowie metalowej sceny?

"To rodzaj refleksji, zadumy nad przynależnością, dziedzictwem i korzeniami - tak w sensie osobistym, jak i zespołowym" - czytamy o przesłaniu nowej płyty Einherjera, zespołu nominowanego dwukrotnie do nagrody Spellemannprisen, norweskiego odpowiednika Grammy.

Masteringiem "Lifeblood" zajął się ceniony szwedzki fachowiec Tony Lindgren ze studia Fascination Street.

Dodajmy, że "Lifeblood" będzie pierwszą płytą zespołu w barwach By Norse Music - wytwórni z Bergen, której współwłaścicielami są dwaj słynni Norwegowie, czyli lider zjawiskowej Wardruny Einar "Kvitrafn" Selvik oraz Ivar Bjørnson, gitarzysta i jeden z założycieli kultowego Enslaved.

Nowy album wielce poważanego kwartetu z miasta Haugesund na zachodnich rubieżach Norwegii nad Morzem Północnym, pilotuje właśnie wypuszczony singel "Bloodborn". Jego tytuł nawiązuje do czegoś dziedziczonego, płynącego we krwi, czegoś, co stanowi zarówno przestrogę, jak i pochwałę nieposkromionego oblicza ludzkości.

Einherjer zapowiada nową płytę mocnym singlem. O czym opowiada utwór "Bloodborn"?

"W tekście do tego utworu chciałem zgłębić ów ukryty, podskórny ogień - bestię uśpioną w każdym człowieku, czekającą na moment, gdy nadciąga burza i panowanie nad sobą zaczyna się wymykać. Pojawiają się w nim także sugestywne obrazy pochodzące z przyrody - morze, wilki, wąż - symbole sił natury, których nie sposób ujarzmić. Pod wieloma względami odzwierciedla to staroskandynawski pogląd, wedle którego ludzie nie są nigdy całkowicie oddzieleni od pierwotnych sił natury" - znaczenie singla "Bloodborn" tłumaczy Frode Glesnes, grający na basie wokalista i założyciel Einherjera, który czuwał także nad prawidłowym przebiegiem nagrań i produkcją (w tym miks) nowego longplaya.

Teledysk do premierowej kompozycji "Bloodborn" możecie zobaczyć poniżej:

Długo oczekiwany następca albumu "North Star" (2021 r.) będzie mieć swą premierę 19 czerwca. Materiał dostępny będzie drogą elektroniczną, w wersji CD w digipacku oraz w dwóch edycjach winylowych.

Einherjer - szczegóły albumu "Lifeblood" (tracklista):

1. "Bloodborn"

2. "At The Threshold's End"

3. "Gone"

4. "Malstrøm"

5. "Dei Sår Ser"

6. "Arr For Arr"

7. "Saltworn Runes"

8. "The Eternal North".

