Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 r., 17 dni po pożegnalnym koncercie "Back to the Beginning", który odbył się na stadionie w Birmingham. Oficjalną przyczyną śmierci 76-letniego wokalisty był zawał serca.

To właśnie w jego rodzinnym Birmingham w pierwszą rocznicę śmierci ustanowiono "Dzień Ozzy'ego".

"Ozzy Osbourne jest jedną z najważniejszych postaci kulturalnych Birmingham i nadal czcimy jego dziedzictwo tutaj, w mieście, gdzie rozpoczęła się jego podróż" - podkreśla miejska radna Deborah Harries, członkini komisji ds. kultury.

Ozzy Osbourne - pierwsza rocznica śmierci wokalisty Black Sabbath

W ramach uroczystości na ulicach Birmingham zagra zespół Bostin Brass, który towarzyszył konduktowi żałobnemu podczas ceremonii pogrzebowej Ozzy'ego Osbourne'a. Wystąpi m.in. przy Black Sabbath Bench, czyli ławce z wizerunkami klasycznego składu Black Sabbath, który po raz ostatni zagrał na scenie właśnie podczas "Back to the Beginning". Przypomnijmy, że tworzyli go Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja). Z kolei w centrum handlowym Bullring koncert z klasykami Osboure'a da orkiestra CBSO.

W różnych punktach miasta można odwiedzić miejsca związane z Ozzym i Black Sabbath (m.in. murale z wizerunkami muzyków), wpisać się do pamiątkowej księgi, obejrzeć specjalnie przygotowane filmy czy zwiedzić cieszącą się ogromną popularnością wystawę "Ozzy Osbourne: Working Class Hero" (będzie czynna do września). W Birmingham Museum & Art Gallery można zobaczyć tam wyjątkowy eksponat - tron, na którym po raz ostatni wystąpił Książę Ciemności podczas pożegnalnego koncertu "Back to the Beginning".

"Wydaje się słuszne, aby tron Ozzy'ego, który stał się synonimem jego ostatniego występu, został umieszczony w muzeum, gdzie będą mogli go oglądać fani, którzy go kochali" - podkreślała Sharon Osbourne, żona i menedżerka Ozzy'ego.

Podczas koncertu na stadionie Villa Park hołd legendzie ciężkiego grania złożyli m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons.

Zagrały też dwie supergrupy złożone przez gitarzystę Toma Morello (Rage Against The Machine) z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Adam Wakeman, David Ellefon (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (eks-Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (Living Colour), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i Andrew Watt.