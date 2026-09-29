"Guillotine" będzie 12. płytą kwintetu z Aarhus, który w 2025 roku świętował ćwierćwiecze działalności. Całością produkcji w studiu Antfarm ponownie zajął się od lat współpracujący z zespołem Tue Madsen, uznany duński fachowiec, z którego usług korzystali wcześniej m.in. Dark Tranquillity, Heaven Shall Burn, Aborted, The Haunted, Moonspell, Kataklysm, a także polscy tytani metalowej sceny, na czele z Vaderem i Behemothem.

HateSphere: Album "Guillotine" w szczegółach. Co już wiemy o nowej płycie Duńczyków?

Według zapowiedzi, w porównaniu z poprzednią płytą "Hatred Reborn" z 2023 roku, "Guillotine" ma być materiałem mroczniejszym i bardziej nastrojowym, lecz z zachowaniem wszystkich charakterystycznych cech brzmienia HateSphere, czyli agresji, szybkości, melodii i groove'u.

Motywem przewodnim albumu jest tym razem wewnętrzny system wartości i norm w konfrontacji z otoczeniem.

"Tematyka całej płyty kręci się wokół tego, co definiuje kompas moralny, co jest moralnie złe, a co dobre, ale też koncentruje się na tym, co kryje się za intencjami, motywami poczynań i samymi działaniami. Album kreśli więc obraz odwiecznej walki pomiędzy ludzką naturą i społecznymi wytworami, stawiając tym samym pytanie - kto pierwszy się złamie: człowiek czy społeczeństwo, a ostatecznie, jakie będą tego konsekwencje" - czytamy o przesłaniu nowej płyty słynnych jutlandzkich muzyków.

Autorem okładki jest Mikkel Rützov (Drown Design).

HateSphere wytacza nowy singel. O czym opowiada numer "Mouth Filled With Barbed Wire"?

Album "Guillotine" promowały dotąd - opublikowany już w sierpniu - utwór tytułowy oraz drugi singel "Dogma", który poznaliśmy na początku września. Na trzeci cyfrowy singel wybrano "Mouth Filled With Barbed Wire".

"'Mouth Filled With Barbed Wire' to utwór o uwolnieniu się poprzez zdemaskowanie i potępienie systemowego, społecznego i religijnego ucisku; numer, który wyraźnie wskazuje, że w postawieniu na bunt jest coś autentycznie inspirującego i dającego siłę" - zauważają Duńczycy.

Do singla "Mouth Filled With Barbed Wire" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Nowa płyta HateSphere ujrzy światło dzienne 9 października nakładem Scarlet Records. Włoska wytwórnia przygotowała m.in. wersję CD w digipacku, limitowany winyl w dwóch wariantach kolorystycznych oraz odsłonę cyfrową.

HateSphere - kim są?

Duński dynamit odpalono w 2000 roku w Aarhus - drugim po Kopenhadze największym mieście Danii. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza grupa z Jutlandii Środkowej wydała 11 albumów studyjnych w barwach m.in. włoskiej Scarlet Records, austriackiej Napalm Records czy niemieckiej SPV / Steamhammer, zyskując rzesze oddanych fanów za sprawą swojej firmowej mieszanki melodyjnego death metalu, thrashu i groove metalu.

"Ręcznie wykonany, oldskulowy, autentyczny i konfrontacyjny death / thrash metal, który z pewnością zmusi was do machania głową na złamanie karku. Taki właśnie jest HateSphere!" - napisano o stylu grania duńskiej formacji.

Do obecnego statusu HateSphere jako jednego z najlepiej rozpoznawalnych zespołów metalowych z Danii przyczyniły się również liczne trasy i festiwale, w tym wojaże po Japonii, wspólne tournée z francuską Gojrią po Wielkiej Brytanii, pierwsza edycja "The Danish Dynamite Tour" (w roli headlinera) z rodakami z Raunchy i Volbeat, czy trasa po Polsce u boku Behemotha w 2007 roku. Do tej wyliczanki należy też dodać wiele tras po Europie (m.in. z Aborted i Dismember) oraz tournée po USA i Kanadzie w 2010 roku u boku m.in. Nevermore, The Black Dhalia Murder i Obscura. Dość powiedzieć, że HateSphere jest także pierwszym duńskim zespołem metalowym, który odbył własną trasę po Chinach.

Filarem HateSphere jest jedyny dziś członek założycielskiego składu, gitarzysta Peter Lyse Karmark, który od 2024 roku udziela się także w szeregach Dark Tranquillity - goeteborskich pionierów melodyjnego death metalu ze Szwecji.

Aktualny skład duńskiego kwintetu uzupełniają perkusista Mike Park Nielsen (eks-Mercenary; od niedawna również w szeregach dobrze znanych fanom death metalu ziomków z Illdisposed), basista Jimmy Fyrstenberg, wokalista Mathias Uldall (od 2022 r.) oraz najnowszy, tegoroczny nabytek - gitarzysta Franz Posch, który od 2014 roku figuruje również w duńskim Livløs spod znaku melodyjnego death metalu.

HateSphere - szczegóły albumu "Guillotine" (tracklista):

1. "Chapter XII"

2. "Dogma"

3. "Guillotine"

4. "Morbid"

5. "Cleansing"

6. "Snake Charmer"

7. "Mouth Filled With Barbed Wire"

8. "Bottom Feeder"

9. "Human Scum"

10. "Heresy".