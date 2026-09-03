To będzie wieczór pod znakiem thrash metalu, ale każdy z wykonawców zaprezentuje nieco inne oblicze tego gatunku.

Trasa "Triple Thrash Alliance" zatrzyma się też w Polsce. Koncert odbędzie się 11 marca 2027 r. w klubie RudeBoy w Bielsku-Białej, a za sprowadzenie zagranicznych gwiazd thrashu odpowiada Knock Out Productions. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Potrójny sojusz thrash metalu. Co już wiemy?

Amerykanie z Heathen na takich płytach jak "Breaking the Silence" czy "Victims of Deception" pokazali thrash od prawdziwie progresywnej i poszukującej strony. "Zdrową jatkę zawsze kontrowali odpowiednio dawkowanymi ambicjami. Niezmiennie rządzą!" - zachęcają organizatorzy.

Ich rodacy z Exhorder to już klasyka thrashu podlanego groove metalem. Ekipa z Luizjany w dorobku ma cztery płyty studyjne, a na "Defectum Omnium" (2024) zadebiutował Pat O'Brien, były gitarzysta Cannibal Corpse i Nevermore. U boku lidera Kyle'a Thomasa (wokal, gitara) występuje jeszcze basista Jason VieBrooks (były koncertowy muzyk Heathen). Na trasie wspiera ich dodatkowo perkusista Corey Pierce.

"Zasuwają jak szaleni i niszczą. W Exhorder nigdy nie chodziło o sprinty dla sprintu, tylko naprawdę ciężkie ciosy. Dowożą je bez problemu" - czytamy.

Zestaw uzupełniają Belgowie z Evil Invaders, którzy z tej trójki podchodzą do thrashu najbardziej klasycznie, krzyżując go ze speed i heavy metalem. "Spodziewajcie się nie tylko ciosów, ale także oldschoolu w pełnej krasie" - głosi ogłoszenie.

Koncert otworzą Niemcy z Warfield, łączący thrash metal z Bay Area z teutońską odmianą tego gatunku oraz dawką rock'n'rolla spod znaku Motörhead.