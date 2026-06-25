Lubelski kwartet zobaczymy jesienią w pięciu polskich miastach. Trasa rozpocznie się 10 listopada w Lublinie, jej finał zaś przewidziany jest na 15 listopada w Warszawie.

"Nic już nie będzie takie samo. Kiedyś był doom, teraz jest Dopelord. Absolutnie topowy zespół na krajowej scenie, który powstał w 2010 roku i od tamtej pory nieprzerwanie nagrywa i koncertuje. Serwowany przez nich stoner doom to kombinacja ciężkich riffów, miażdżącego brzmienia i chwytliwych refrenów. Fuzz rozkręcony na 11, Dopelord wtrąca Polaków do szkieletorni, jeńców brak" - napisali organizatorzy listopadowych koncertów Dopelord z Dancin' Shoes Gigs i Boredom Booking.

Dopelord - szczegóły jesiennej trasy po Polsce

10.11. - Lublin (Kultowa)

11.11. - Katowice (Piąty Dom)

12.11. - Kraków (Zaścianek)

13.11. - Opole (Wyjście Awaryjne)

14.11. - Rzeszów

15.11. - Warszawa (Mechanik).

Singel "Night Of The Witch" Dopelord z albumu "Songs For Satan" (2023 r.) możecie sobie przypomnieć poniżej:

Dopelord: Oddając cześć potężnemu riffowi, czyli stoner / doom metal i wiedza tajemna

Dopelord powstał w 2010 roku w Lublinie, by dwa lata później zaznaczyć swoją obecność na metalowej scenie debiutanckim albumem "Magick Rites". Z każdą kolejną płytą - "Black Arts, Riff Worship & Weed Cult" (2014 r.), "Children Of The Haze" (2017 r.), "Sign Of The Devil" (2020 r.) i "Songs For Satan" (2023 r.) lubelski kwartet zjednywał sobie coraz szersze rzesze fanów nie tylko w kraju, ale i w całej Europie oraz różnych zakątkach świata, co zaowocowało międzynarodowym uznaniem dla ich żywiołowych koncertów, chwytliwych riffów i niedających spokoju refrenów.

Przypomnijmy, że w 2025 roku wychwalany w Europie i na świecie Dopelord, dziś czołowy przedstawiciel psychodelicznego stoner / doom metalu w kraju nas Wisłą, podpisał kontrakt z francuską Season On Mist, jedną z wiodących i najprężniej działających wytwórni na Starym Kontynencie.

"Od momentu powstania w 2010 roku Dopelord udoskonala swój własny, mocno psychodeliczny pomysł na stoner metal. Choć zespół oddaje cześć potężnemu riffowi, w jego dyskografii nie brakuje zapadających w pamięć refrenów, chwytliwych hipnotyzujących riffów oraz innych oznak wiedzy tajemnej" - najważniejsze pierwiastki brzmienia swoich nadwiślańskich podopiecznych wyliczała wówczas wytwórnia z południowej Francji.

"Doom metal Dopelord cechuje się ciężkim, psychodelicznym brzmieniem z wyraźnymi wpływami stoner metalu oraz tekstami nawiązującymi często do okultyzmu, używek i mrocznych fantazji" - o stylistyce formacji z Lublina przypomniano na stronie nowego wydawcy.

Prócz koncertowania w kraju, Dopelord regularnie występuje na prestiżowych zagranicznych festiwalach, wśród których można wymienić Desertfest (w Londynie, Berlinie i Antwerpii), Metal Days Slovenia, Rockstadt Extreme, czeski Brutal Assault, SWR Barroselas Metalfest, Tolminator, Helldorado Eindhoven czy nasz Mystic Festival. W 2019 roku zespół odbył też trasę u boku Saint Vitus - legendy doom metalu z Los Angeles. W maju 2025 roku grupa zagrała jubileuszową serię koncertów w Polsce z okazji swoich 15. urodzin oraz powróciła do Londynu, gdzie 18 maja wystąpiła na prestiżowym Desertfest, zapowiadając zarazem swój udział na jednym z pożegnalnych koncertów Anglików z Orange Goblin, który odbył się w połowie listopada w Finlandii.

Fani nadal czekają na szczegóły premiery następcy płyty "Songs For Satan" (2023 r.). O zaawansowanych pracach nad szóstym longplayem Dopelord, a zarazem debiutem w barwach Season Of Mist, donoszono już w 2025 roku.

"Szykujcie się na ciężki psychodeliczny doom, który zabierze was w podróż w głąb umysłu" - po podpisaniu umowy z wytwórnią z Marsylii o przygotowywanym materiale pisali muzycy kwartetu z Lublina.

Skład Dopelord tworzą Paweł Mioduchowski (wokal / gitara), Piotr Zin (wokal / bas), Grzegorz Pawłowski (gitara) i Piotr Ochociński (perkusja).

Ty dostajesz nasze show, ja biorę twój telefon [WYWIAD] INTERIA.PL