Zaplanowany na 5 lipca tego roku pożegnalny koncert Black Sabbath odbędzie się na stadionie Villa Park w Birmingham. Na scenie po raz pierwszy od dwóch dekad zobaczymy legendę metalu w oryginalnym składzie: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward. Historyczne wydarzenie pod nazwą "Back To The Beginning" gościć będzie też szereg wielkich gwiazd takich jak: Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Billy Corgan ze Smashing Pumpkins, Guns N' Roses czy Korn.