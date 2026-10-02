"Into Despair" zapowiada się jako najbardziej osobisty i emocjonalny materiał Distant, grupy, której oparty na dysonansach deathcore, łączący m.in. wpływy brutalnego death metalu, slamu, noise'u i downtempo, z każdym rokiem zyskuje coraz większe uznanie wśród miłośników szeroko pojętej muzyki ekstremalnej.

Distant i uniwersalne znaczenie cierpienia. Co wiemy o płycie "Into Despair"?

Tematyka nowego dokonania Distant oscyluje wokół poczucia straty, życiowych zmagań i łączącego ludzkość żalu. Album sięga głęboko do mrocznych zakamarków ludzkich przeżyć, znajdując ukojenie we wspólnym zrozumieniu.

"Niesiony szczerością i czystą emocją, 'Into Despair' to album zrodzony z osobistych bitew i przeżyć. Każdy utwór zawiera doświadczenia członków zespołu, chwile cierpienia, zadumy i niezłomnej postawy, wplecione w głęboko intymne dzieło. 'Into Despair' jest czymś więcej niż zbiorem utworów, to oczyszczający wyraz wrażliwości oraz przypomnienie, że nawet w najtrudniejszej sytuacji, smutek jest czymś wspólnym. To najbardziej szczere i autentyczne wyznanie zespołu, przekuwające osobiste cierpienie w coś uniwersalnego" - tłumaczy zespół, którego członkowie pochodząc z Rotterdamu i Bratysławy.

Distant i znani goście. Kogo zaproszono do udziału w nagraniach nowego albumu?

Na "Into Despair" nie mogło zabraknąć gości. Tym razem są nimi Tyler Beam, wokalista deathcore'owej formacji The Last Ten Seconds Of Life z Pensylwanii (w utworze "Spirit") i Kyle Medina, frontman deathcore'owej grupy Bodysnatcher z Florydy (numer "Flesh and Nails"). W kompozycji "All Will Be (N)One" gościnnie zaryczał z kolei Ricky Myers, perkusista i jeden z założycieli kalifornijskiego Disgorge, a od 2019 roku wokalista Suffocation - nowojorskiej legendy death metalu.

Wspomniany "All Will Be (N)One" to ostatni z serii singli promujących album "Into Despair".

"'All Will Be (N)One' to posępny, pełen nastrojowości utwór, który zgłębia ludzki strach przed śmiercią i nieuchronnością końca czasu. Łącząc miażdżące riffy z bezlitosnymi rytmami, numer ten budzi poczucie stopniowo narastającego lęku, zanim eksploduje surową konfrontacją. Co do samego tekstu, mamy tu do czynienia ze zmienną perspektywą, od sprzeciwu do akceptacji. Udział Ricky'ego Myersa z Suffocation wzbogaca całość o kolejną warstwę intensywności i wiarygodności" - zaznaczyli podopieczni niemieckiej Century Media Records.

Teledysk "All Will Be (N)One" Distant możecie zobaczyć poniżej:

Longplay "Into Despair" ujrzy światło dzienne 6 listopada nakładem wspomnianej wytwórni z Dortmundu, która od 2015 roku - zachowując artystyczną niezależność - należy do koncernu Sony Music. Dokładnie trzy miesiące po jego premierze Distant ponownie wystąpią w Polsce.

Distant powraca do Polski. Gdzie i u czyjego boku zagrają tym razem?

Distant przyjadą do naszego kraju w ramach trasy pod szyldem "New World Killer" - wojaży po Europie i Wielkiej Brytanii, których główną gwiazdą będzie deathcore'owa grupa Spite z Kalifornii. W tournée wezmą też udział dwie inne formacje z USA: metalcore'owy Emmure oraz Mauled spod znaku deathcore'u.

Jeden z 20 zaplanowanych koncertów odbędzie się 6 lutego 2027 roku w warszawskim klubie Proxima. Bilety na stołeczną imprezę - organizowaną przez WiniaryBookings - dostępne są w cenie 150 zł.

Distant - szczegóły albumu "Into Despair" (tracklista):

"The World" "Nothing Left To Hate" "Into Despair" "Spirit" "Circle Of Vultures" "The Shallow Gaze" "Veil Of Paranoia" "Desolation" "All Will Be (N)One" "Rat Torture" "Flesh and Nails" "The Shared Grief" "Iron Knee".