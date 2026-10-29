Dieth w nowym składzie szykuje drugą płytę. Co już wiemy?

Po zmianach w składzie oraz podjęciu współpracy z nowym wydawcą, na pierwszy ogień poszedł singel "Pound Of Flesh" - pierwszy zwiastun nowego albumu Dieth, który określono jako bezkompromisową mieszankę death i thrash metalu - "szybką, agresywną i z pewną premedytacją brutalną".

Dieth otwiera nowy rozdział premierową kompozycją. O czym opowiada single "Pound Of Flesh"?

Tekst "Pound Of Flesh" nawiązuje do tzw. Rzezi Magdeburga w 1631 roku - jednej z największych tragedii i zbrodni wojennych okresy wojny trzydziestoletniej, wskazując jednocześnie na podobieństwa pomiędzy potwornościami przeszłości i wojnami, które wciąż toczą się we współczesnym świecie.

"Pound Of Flesh" nie jest bynajmniej apoteozą konfliktu, lecz przyjrzeniem się wojennej rzeczywistości: zniszczonym miastom, bezimiennym mogiłom oraz ludziom płacącym najwyższą cenę. Powracający w utworze wers "pound of flesh / beating heart" (ang. funt ciała / bijące serce) ma z kolei ukazywać kluczowy zamysł stojący za utworem, a tym samym za polityką, walką o terytoria i ideologią - fakt, iż prawdziwy koszt wojny mierzy się ostatecznie ludzkim życiem.

"'Pound Of Flesh' to brutalny numer, bo dokładnie na tym mi zależało. Pod względem muzyki i tekstu, to jedna z moich ulubionych rzeczy, które zrobiliśmy, i bardzo się z tego cieszę, bo to nowy rozdział dla Dieth. Nowy utwór, nowy skład, nowy teledysk, nowy album w drodze - nie mogę się doczekać, aż usłyszycie i zobaczycie, nad czym pracujemy" - powiedział Guilherme Miranda, brazylijski wokalista i gitarzysta gdańskiej formacji.

Dieth po zmianach. Kto dołączył do składu?

Przypomnijmy, że międzynarodowa grupa Dieth powstała w 2022 roku w Gdańsku. "To Hell And Back" - debiutancki album death / thrashowej ekipy z Pomorza ukazał się w połowie 2023 roku nakładem austriackiej Napalm Records.

Pierwotnie trzyosobowy skład Dieth tworzyli od samego początku grający na gitarze, brazylijski wokalista Guilherme Miranda, niegdysiejszy członek szwedzkiego Entombed A.D.; Michał "Młody" Łysejko, perkusista krośnieńskiego Decapitated w latach 2014-2018, a od 2025 roku także bębniarz kultowego Damnation z Sopotu; oraz słynny amerykański basista David Ellefson, współzałożyciel Megadeth, legendy thrash metalu z USA, z którą rozstał się w roku 2021. Na początku października zespół poinformował o odejściu Ellefsona, którego miejsce w szeregach Dieth zajął Szwed Tobias Cristiansson, basista Grave i Necrophobic oraz był muzyk jeszcze jeden kultowej deathmetalowej grupy ze Szwecji - Dismember.

"Powitanie w Dieth mojego starego druha Tobiasa to sama przyjemność. Jego doświadczenie mówi samo za siebie, on sam zaś doskonale dopasował się do tego, co wspólnie budujemy. Jestem więcej niż szczęśliwy i zaszczycony z faktu, że dołączył do nas w tym nowym rozdziale" - napisał Guilherme Miranda.

Warto dodać, że od niedawna pełnoprawnym członkiem formacji jest również Hubert Więcek, muzyk rzeszowskiej grupy Banisher i niegdysiejszy gitarzysta m.in. Decapitated i krakowskiego zespołu Redemptor, który od 2023 roku pełnił funkcję koncertowego gitarzysty Dieth.

W tym składzie Dieth przygotowują właśnie drugą płytę dla nowego wydawcy - niemieckiej Fireflash Records, o współpracy z którą dowiedzieliśmy się na początku października. Wstępną datę premiery następcy debiutu "To Hell and Back" wyznaczono na marzec 2027 roku.