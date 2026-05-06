Devin Townsend w ramach trasy "Metamorphosis Solo Tour 2026" zaprezentuje się 16 września w Klubie Stodoła w Warszawie. Przedsprzedaż artysty rozpocznie się 7 maja o godz. 11:00. Sprzedaż ogólna ruszy 8 maja godz. 11:00.

"Devin Townsend to jeden z najbardziej wszechstronnych i nieprzewidywalnych twórców sceny metalu progresywnego, znany z łączenia wielu gatunków oraz nieustannego przekraczania muzycznych granic. Jego bogata dyskografia - obejmująca liczne projekty i ponad 30 albumów - łączy intensywność, emocjonalność i rozbudowane formy, budując jego kultowy status wśród fanów na całym świecie" - głosi komunikat firmy Live Nation, która organizuje występ Kanadyjczyka w naszym kraju.

Devin Townsend: Kolejny koncert w Polsce

54-letni Kanadyjczyk znany jest z takich legendarnych albumów z gatunku progresywnego metalu jak "Biomech", "Terria", "Accelerated Evolution" czy "Addicted".

Townsend stał na czele grupy Strapping Young Lad, której był założycielem, autorem tekstów, wokalistą i gitarzystą. Po jej rozpadzie w 2007 r. stworzył Devin Townsend Project. Pod koniec maja muzyk zaprezentuje nowy album "The Moth".

