Der Weg Einer Freiheit w Warszawie: Dlaczego ten zespół nie jest popularniejszy?! [RELACJA]

Tymoteusz Hołysz

Tymoteusz Hołysz

18 października do warszawskiego klubu Mechanik zawitały zespoły Conjurer i Der Weg Einer Freiheit. Niedzielna publiczność nie oddaje energii za nic. Czasem nawet najcięższe riffy odbijały się od niej jak od ściany. Nie zabrakło jednak argumentów, żeby rozruszać niemal całą salę.

Conjurer i Der Weg Einer Freiheit zagrali wspólny koncert w Warszawie. Publiczność początkowo powściągliwa, występ Der Weg Einer Freiheit bezbłędny.
Nikita Kamprad (Der Weg Einer Freiheit)Peter TroestAgencja FORUM

Wieczór zacząłem z brytyjską formacją Conjurer. Na wstępie zaznaczę, że dali naprawdę świetny koncert, choć nie taki, przy którym można obyć się bez zastrzeżeń. Najlepiej wypadali wtedy, gdy zatracali się w swoich najcięższych partiach. Problem pojawiał się przy czystych fragmentach wokalnych. To one były najsłabszym elementem występu i wyraźnie odstawały od tego, co działo się instrumentalnie i w sekcjach growlowanych (które na szczęście należały do zdecydowanej większości). Tam, gdzie muzyka zachowywała moc i pewność, śpiew nie dawał równie solidnego oparcia. Szkoda, bo te momenty zamiast poszerzać wyraz koncertu, chwilami wytrącały z jego rytmu.

Nie przekreślało to jednak całości. Conjurer zagrali potężnie i przekonująco, ba, zapowiedzieli nawet, że powrócą do nas w przyszłym roku na jeden z festiwali. Trafili jednak na publiczność wyjątkowo trudną do rozgrzania. Intensywność płynąca ze sceny nie przekładała się na ruch pod nią.

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Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Der Weg Einer Freiheit w świetnej formie

Der Weg Einer Freiheit przeszli przez swój występ bez podobnych potknięć. Byli w świetnej formie, a kolejne numery układały się w naprawdę elegancko przemyślaną całość. Szybkie, agresywne fragmenty miały odpowiednią siłę rażenia, ale równie ważne okazywały się te bardziej melancholijne. Większość setu obracała się wokół wydanego w zeszłym roku krążka "Innern". Dostaliśmy m.in. intensywną "Xibalbę", wręcz Behemothowy "Eos" czy refleksyjne "Forlorn".

Kontrasty stanowiły o jakości tego koncertu. Każde poprzednie uderzenie nie było na siłę przebijane jeszcze mocniejszym. Dobrze rozłożone utwory pozwalały zmieniać napięcie, dzięki czemu agresja nie powszedniała. Wszystko miało własny ciężar i własne miejsce. Krótko mówiąc kawał black metalu z klasą - świetnie wykonany, ale przede wszystkim angażujący.

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Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

W pewnym momencie trudno było nie zadać sobie pytania, dlaczego ten zespół nie jest popularniejszy?! Przy takiej formie, wyczuciu koncertowej dramaturgii i sile samej muzyki chciałoby się, żeby docierał do większej liczby słuchaczy.

Duszno nie tylko od muzyki

Niestety, warunki na sali dawały się we znaki. Było bardzo duszno, a w pewnym momencie jeden z młodych fanów stojących przy samej scenie zemdlał. Dzięki szybkiej reakcji otrzymał pomoc i później zdołał wrócić do udziału w koncercie. Przez moment zrobiło się jednak trochę niepokojąco.

Sama publiczność, jak wspominałem, pisząc o Conjurer, długo pozostawała oszczędna w reakcjach. Niemieckiej formacji udało się ją rozruszać i choć nie był to najbardziej szalony wieczór, wyraźnie dało się odczuć ogromne zadowolenie występem. Der Weg Einer Freiheit zaoferowali występ prawdziwie kompletny.

Der Weg Einer Freiheit w Warszawie: setlista

  1. Marter
  2. Xibalba
  3. Immortal
  4. Morgen
  5. Einkehr
  6. Eos
  7. Monument
  8. Aufbruch
  9. Forlorn
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