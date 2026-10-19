Der Weg Einer Freiheit w Warszawie: Dlaczego ten zespół nie jest popularniejszy?! [RELACJA]

Wieczór zacząłem z brytyjską formacją Conjurer. Na wstępie zaznaczę, że dali naprawdę świetny koncert, choć nie taki, przy którym można obyć się bez zastrzeżeń. Najlepiej wypadali wtedy, gdy zatracali się w swoich najcięższych partiach. Problem pojawiał się przy czystych fragmentach wokalnych. To one były najsłabszym elementem występu i wyraźnie odstawały od tego, co działo się instrumentalnie i w sekcjach growlowanych (które na szczęście należały do zdecydowanej większości). Tam, gdzie muzyka zachowywała moc i pewność, śpiew nie dawał równie solidnego oparcia. Szkoda, bo te momenty zamiast poszerzać wyraz koncertu, chwilami wytrącały z jego rytmu.

Nie przekreślało to jednak całości. Conjurer zagrali potężnie i przekonująco, ba, zapowiedzieli nawet, że powrócą do nas w przyszłym roku na jeden z festiwali. Trafili jednak na publiczność wyjątkowo trudną do rozgrzania. Intensywność płynąca ze sceny nie przekładała się na ruch pod nią.

Der Weg Einer Freiheit w świetnej formie

Der Weg Einer Freiheit przeszli przez swój występ bez podobnych potknięć. Byli w świetnej formie, a kolejne numery układały się w naprawdę elegancko przemyślaną całość. Szybkie, agresywne fragmenty miały odpowiednią siłę rażenia, ale równie ważne okazywały się te bardziej melancholijne. Większość setu obracała się wokół wydanego w zeszłym roku krążka "Innern". Dostaliśmy m.in. intensywną "Xibalbę", wręcz Behemothowy "Eos" czy refleksyjne "Forlorn".

Kontrasty stanowiły o jakości tego koncertu. Każde poprzednie uderzenie nie było na siłę przebijane jeszcze mocniejszym. Dobrze rozłożone utwory pozwalały zmieniać napięcie, dzięki czemu agresja nie powszedniała. Wszystko miało własny ciężar i własne miejsce. Krótko mówiąc kawał black metalu z klasą - świetnie wykonany, ale przede wszystkim angażujący.

W pewnym momencie trudno było nie zadać sobie pytania, dlaczego ten zespół nie jest popularniejszy?! Przy takiej formie, wyczuciu koncertowej dramaturgii i sile samej muzyki chciałoby się, żeby docierał do większej liczby słuchaczy.

Duszno nie tylko od muzyki

Niestety, warunki na sali dawały się we znaki. Było bardzo duszno, a w pewnym momencie jeden z młodych fanów stojących przy samej scenie zemdlał. Dzięki szybkiej reakcji otrzymał pomoc i później zdołał wrócić do udziału w koncercie. Przez moment zrobiło się jednak trochę niepokojąco.

Sama publiczność, jak wspominałem, pisząc o Conjurer, długo pozostawała oszczędna w reakcjach. Niemieckiej formacji udało się ją rozruszać i choć nie był to najbardziej szalony wieczór, wyraźnie dało się odczuć ogromne zadowolenie występem. Der Weg Einer Freiheit zaoferowali występ prawdziwie kompletny.

Der Weg Einer Freiheit w Warszawie: setlista

Marter Xibalba Immortal Morgen Einkehr Eos Monument Aufbruch Forlorn