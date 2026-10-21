Informację o rozstaniu z wokalistką Dianą Leah opublikowała grupa Delain w mediach społecznościowych.

"Diana podjęła decyzję o odejściu z zespołu Delain po wielu latach współpracy, aby zająć się innymi sprawami w swoim życiu. Choć jej odejście wywołuje naturalny smutek, z ogromną wdzięcznością wspominamy wszystko, co wspólnie przeżyliśmy. W pełni szanujemy decyzję Diany i życzymy jej wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia. W rodzinie Delain zawsze znajdzie się dla niej miejsce - nasze drzwi pozostają dla niej zawsze otwarte" - czytamy.

Liderem holenderskiej formacji jest grający na instrumentach klawiszowych Martijn Westerholt, były muzyk Within Temptation . Wraz z nim trzon grupy tworzą obecnie włoski basista Ludovico Cioffi, Ronald Landa (gitara) oraz Sander Zoer (perkusja).

Wspomniana Diana Leah dołączyła do Delain w połowie 2022 r., zastępując Charlotte Wessels, która zdecydowała się rozpocząć karierę solową. Jedynym dorobkiem Leah w zespole pozostaje "Dark Waters" z lutego 2023 r.

Już po ogłoszeniu rozstania wokalistka zapowiedziała premierę swojego solowego debiutu. EP-ka "Welcome to Nowhere" pojawi się 20 listopada.

Delain bez wokalistki rozpoczyna nowy rozdział. Co już wiemy?

Grupa zadecydowała, że nie będzie szukać następczyni Diany Leah. Za to do pracy nad nowym materiałem zaprosi "szerokie grono artystów".

"Dzięki zaangażowaniu różnych głosów, osobowości i podejść muzycznych, każdy utwór oraz każdy występ może zyskać swój własny, unikalny charakter. W pracach nad nadchodzącym albumem każdy z artystów wnosi własny głos, osobowość i tożsamość muzyczną. W efekcie powstaje płyta, która pozostaje w pełni rozpoznawalnym brzmieniem Delain, a jednocześnie otwiera drzwi do zupełnie nowych możliwości muzycznych. Koncepcja ta wykracza poza sam album" - podkreślają muzycy.

Na liście współpracowników znaleźli się Marko Hietala (były basista i wokalista Nightwish), Sharon den Adel (wokalistka Within Temptation), Anneke van Giersbergen (wokalistka The Gathering), Fabienne Erni (Eluveitie), Patty Gurdy, Noa Gruman (The Legendary Orchestra), Paolo Ribaldini, Johanna Kurkela (Auri, Eye of Melian) i Ruud Jolie (Within Temptation).

Część z nich pojawi się też w koncertowym składzie Delain na trasę zaplanowaną na luty 2027 r. Poznaliśmy już pierwszą odsłonę nowej podróży, którą jest singel "We Are Fire" nagrany z udziałem Fabienne Erni, Noa Gruman i włoskiego wokalisty mieszkającego w Helsinkach (Finlandia) - Paolo Ribaldiniego.

"Zespół Delain zawsze stawiał na łączenie różnych światów muzycznych. Dwadzieścia lat temu projekt 'Lucidity' [debiut Delain] narodził się właśnie z tej idei. Teraz, dwie dekady później, idziemy o krok dalej niż kiedykolwiek wcześniej" - podkreśla Martijn Westerholt.