Powstały pod koniec 2025 roku Hexbane tworzą trzej greccy muzycy znani m.in. z kultowych ateńskich grup Necromantia i Rotting Christ, oraz były perkusista nie mniej elitarnej, norweskiej formacji Emperor. Podstawowym założeniem grecko-norweskiego kwartetu było granie surowego, oldskulowego black metalu, stanowiące swoisty hołd dla protoplastów gatunku. Pierwszym owocem działalności Hexbane jest właśnie opublikowana, pierwsza EP-ka "From Hell".

Hexbane i debiut z piekła rodem. Jaki był zamysł stojący za powstaniem materiału "From Hell?

"Hexbane to zespół zrodzony z nostalgii i podziwu dla czasów pierwotnego black metalu, gdy pionierskie formacje stworzyły i ugruntowały ten gatunek. Nie oczekujcie więc niczego więcej ani niczego mniej niż czysty proto-black metal zawarty w muzyce i przyświecającej jej intencji" - podkreślili weterani sceny.

Na EP-ce "From Hell" znalazł się utwór tytułowy oraz kompozycja "Nefarious Spells", do której nakręcono wideoklip ukazujący kulisy powstawania debiutanckiego materiału.

Teledysk "Nefarious Spells" Hexbane możecie zobaczyć poniżej:

Debiut Hexbane trafił na rynek 15 września nakładem greckich The Circle Music oraz Hell's Fire Records. Materiał dostępny jest w dwóch wersjach winylowych (czerwona i złota siedmiocalówka) oraz w postaci specjalnego boksu.

Hexbane - nowe przedsięwzięcie legend black metalu

Za formacją Hexbane stoi przede wszystkim wokalista George Zacharopoulos, czyli legendarny Magus Wampyr Daoloth, były frontman m.in. kultowej greckiej grupy Necromantia, niegdysiejszy członek Rotting Christ, muzyk, producent i jedna z najważniejszych postaci tamtejszej zjawiskowej sceny spod znaku black i death metalu; obecnie udzielający się także w black / heavymetalowym The Magus oraz działającym od ponad trzech dekach Thou Art Lord, w którym figuruje również kolejna legenda greckiej sceny, czyli Sakis Tolis - grający na gitarze wokalista ateńskich pionierów gatunku z Rotting Christ.

U boku The Magusa odnajdujemy dwóch innych ważnych greckich muzyków sceny metalowej. Pierwszym z nich jest gitarzysta George Emmanuel, w latach 2012-2019 członek koncertowego składu Rotting Christ, a dziś przede wszystkim kluczowa postać w szeregach formacji Lucifer's Child. Drugi to basista Tas Danazoglou, na co dzień bębniarz międzynarodowej doommetalowej grupy Friends Of Hell, a w latach 2008-2012 basista kultowego Electric Wizard z Wielkiej Brytanii.

Poczet blackmetalowych weteranów w barwach Hexbane zamyka osławiony Norweg Bård "Faust" Eithun, były perkusista Thorns, Emperor czy włoskiego Aborym, aktualnie kojarzony przede wszystkim z blackmetalowym Djevel z Oslo, thrashowym Blood Tsunami (również ze stolicy Norwegii) oraz z norweskim Blood Fire Death - superprojektem ku czci wielkiego Thomasa "Quorthona" Forsberga i jego kultowego Bathory.