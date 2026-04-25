Grupa CETI powstała w październiku 1989 r., gdy relacje w zespole Turbo zaczęły się psuć. Wówczas wokalista Grzegorz Kupczyk postanowił stworzyć własny projekt razem z grającą na instrumentach klawiszowych Marią "Marihuaną" Wietrzykowską. Początkowo lider grał także na basie, dopiero później dołączył obsługujący cztery struny Maciej Przybylski.

Skład uzupełniali Andrzej Łysów (gitary) i Jacek Jabłoński (perkusja). Tego ostatniego już po nagraniu debiutanckiej płyty "Czarna róża" zastąpił Marcin "Mucek" Krystek, który w zespole grał do 2018 r.

CETI z nową wersją płyty "Czarna róża"

Po ponad 35 latach od premiery winylowej wersji wspomnianej płyty "Czarna róża" materiał doczekał się oczekiwanej przez fanów specjalnej reedycji. Dwupłytowy winyl (dostępny w różnych kolorach) zawiera materiał w oryginalnej kolejności, a na drugiej płycie znalazły się bonusy dostępne dotychczas tylko na wydaniu CD. Całość została poddana specjalnemu masteringowi, za który odpowiadał pracujący od lat z Kupczykiem Mariusz Piętka.

"Zachowaliśmy celowo pierwotny projekt graficzny okładki, wewnątrz znajdziecie projekt z CD. Jesteśmy bardzo szczęśliwi gdyż jest to swoista 'wisienka na torcie' w tak solidną rocznicę" - mówi Grzegorz Kupczyk .

Wokalista wielokrotnie podkreślał, jak dla niego ważny był fakt, że gościnnie na płycie "Czarna róża" zagrał sam Czesław Niemen - w utworach "Bieg straceńców" oraz "Ściana płaczu".

"Zawsze sobie ceniłem Niemena, nigdy nie potrafiłem być wobec niego obiektywny. Uwielbiam go po dzień dzisiejszy za osobowość i nie tylko. (...) Spotkaliśmy się, Niemen dostał kasetę, spodobało się. Umówiliśmy się na nagrania i przyznam szczerze, że jestem z tego bardzo dumny. Do dzisiaj jest to dla mnie wyjątkowe wydarzenie" - opowiadał o tej współpracy w książce "Spowiedź Kupczyka" Daniela Wolaka.

Przypomnijmy, że wokalista na początku 2025 r. zawiesił koncertową działalność CETI. Ostatnią imienną płytę "CETI" (2020) z Kupczykiem nagrali Bartosz Sadura (gitara, obecnie również Corruption), Tomasz Targosz (bas), Jakub Kaczmarek (gitara) i Piotr Szpalik (perkusja), którzy współtworzą The Legacy, tribute band w hołdzie Iron Maiden. Ze względu na stan zdrowia w 2020 r. sceniczną aktywność tymczasowo zawiesiła Maria Wietrzykowska.

Kim jest Grzegorz Kupczyk?

Największą sławę zyskał jako wokalista grupy Turbo , z którą nagrał tak przełomowe płyty dla polskiego metalu, jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana". Poza CETI współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron, a w 2025 r. dołączył do grupy Blues Fighters.

W maju 2024 r. wypuścił solowy album zatytułowany po prostu "Grzegorz Kupczyk". W nagraniach wsparli go Paweł Oziabło (gitara), Grzegorz "Ornette" Stępień (bas) i Łukasz Marek (perkusja). Wspomniani "Gunsess" (od 2016 r. muzyk Oddziału Zamkniętego) i "Ornette" (w latach 2002-2020 i od 2025 r. w Oddziale Zamkniętym) towarzyszą Kupczykowi także w Orkiestrze Dorosłych Dzieci, która przypomina polskie hity z naciskiem na lata 80. i 90.

Z kolei pod koniec 2025 r. pojawił się album "Zupełnie inna płyta" zawierający zbiór nagrań z ostatnich lat, które leżały u Kupczyka w szufladzie.

Grzegorz Kupczyk z solowym albumem. „Ukłon w stronę fanów” INTERIA.PL