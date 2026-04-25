Debiut CETI w specjalnej wersji po latach. Grzegorz Kupczyk: Mamy to!

Michał Boroń

Po ponad 35 latach od premiery ukazuje się w postaci dwupłytowego winyla wznowienie płyty "Czarna róża" metalowej grupy CETI. Przypomnijmy, że na debiutanckim materiale zespołu dowodzonego przez Grzegorza Kupczyka gościnnie pojawił się Czesław Niemen.

Grzegorz Kupczyk przypomina debiutancki album grupy CETILukasz Dejnarowicz / ForumAgencja FORUM

Grupa CETI powstała w październiku 1989 r., gdy relacje w zespole Turbo zaczęły się psuć. Wówczas wokalista Grzegorz Kupczyk postanowił stworzyć własny projekt razem z grającą na instrumentach klawiszowych Marią "Marihuaną" Wietrzykowską. Początkowo lider grał także na basie, dopiero później dołączył obsługujący cztery struny Maciej Przybylski.

Skład uzupełniali Andrzej Łysów (gitary) i Jacek Jabłoński (perkusja). Tego ostatniego już po nagraniu debiutanckiej płyty "Czarna róża" zastąpił Marcin "Mucek" Krystek, który w zespole grał do 2018 r.

CETI z nową wersją płyty "Czarna róża"

Po ponad 35 latach od premiery winylowej wersji wspomnianej płyty "Czarna róża" materiał doczekał się oczekiwanej przez fanów specjalnej reedycji. Dwupłytowy winyl (dostępny w różnych kolorach) zawiera materiał w oryginalnej kolejności, a na drugiej płycie znalazły się bonusy dostępne dotychczas tylko na wydaniu CD. Całość została poddana specjalnemu masteringowi, za który odpowiadał pracujący od lat z Kupczykiem Mariusz Piętka.

"Zachowaliśmy celowo pierwotny projekt graficzny okładki, wewnątrz znajdziecie projekt z CD. Jesteśmy bardzo szczęśliwi gdyż jest to swoista 'wisienka na torcie' w tak solidną rocznicę" - mówi Grzegorz Kupczyk.

Wokalista wielokrotnie podkreślał, jak dla niego ważny był fakt, że gościnnie na płycie "Czarna róża" zagrał sam Czesław Niemen - w utworach "Bieg straceńców" oraz "Ściana płaczu".

"Zawsze sobie ceniłem Niemena, nigdy nie potrafiłem być wobec niego obiektywny. Uwielbiam go po dzień dzisiejszy za osobowość i nie tylko. (...) Spotkaliśmy się, Niemen dostał kasetę, spodobało się. Umówiliśmy się na nagrania i przyznam szczerze, że jestem z tego bardzo dumny. Do dzisiaj jest to dla mnie wyjątkowe wydarzenie" - opowiadał o tej współpracy w książce "Spowiedź Kupczyka" Daniela Wolaka.

Przypomnijmy, że wokalista na początku 2025 r. zawiesił koncertową działalność CETI. Ostatnią imienną płytę "CETI" (2020) z Kupczykiem nagrali Bartosz Sadura (gitara, obecnie również Corruption), Tomasz Targosz (bas), Jakub Kaczmarek (gitara) i Piotr Szpalik (perkusja), którzy współtworzą The Legacy, tribute band w hołdzie Iron Maiden. Ze względu na stan zdrowia w 2020 r. sceniczną aktywność tymczasowo zawiesiła Maria Wietrzykowska.

Kim jest Grzegorz Kupczyk?

Największą sławę zyskał jako wokalista grupy Turbo, z którą nagrał tak przełomowe płyty dla polskiego metalu, jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana". Poza CETI współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron, a w 2025 r. dołączył do grupy Blues Fighters.

W maju 2024 r. wypuścił solowy album zatytułowany po prostu "Grzegorz Kupczyk". W nagraniach wsparli go Paweł Oziabło (gitara), Grzegorz "Ornette" Stępień (bas) i Łukasz Marek (perkusja). Wspomniani "Gunsess" (od 2016 r. muzyk Oddziału Zamkniętego) i "Ornette" (w latach 2002-2020 i od 2025 r. w Oddziale Zamkniętym) towarzyszą Kupczykowi także w Orkiestrze Dorosłych Dzieci, która przypomina polskie hity z naciskiem na lata 80. i 90.

Z kolei pod koniec 2025 r. pojawił się album "Zupełnie inna płyta" zawierający zbiór nagrań z ostatnich lat, które leżały u Kupczyka w szufladzie.

