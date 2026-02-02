Słynny amerykański basista po raz kolejny zawita do Bochni w ramach solowych wojaży pod szyldem "Bass Warrior Tour". Tym razem David Ellefson w całości zaprezentuje materiał z płyty "Countdown to Extinction".

Wydany w 1992 r. album Megadeth jest największym komercyjnym sukcesem ekipy zaliczanej do tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu (wraz z Metalliką, Slayerem i Anthrax). Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Symphony of Destruction", "Sweating Bullets" i "Skin o' My Teeth". Ellefson współtworzył ten album razem z liderem Megadeth Dave'em Mustaine'em (wokal, gitara), Martym Friedmanem (gitary) i zmarłym w maju 2016 r. perkusistą Nickiem Menzą.

Dave Ellefson powraca do Polski. Kto będzie towarzyszył byłemu basiście Megadeth?

Na trasie "Bass Warrior Tour" muzycznego wojownika wspierać będzie jego wieloletni przyjaciel, włoski gitarzysta i szef muzyczny jego zespołu - Andy Martongelli (Arthemis).

Skład grupy uzupełniają inni muzycy z Włoch: perkusista Roberto Pirami (Michael Angelo Batio, Rowan Robertson, Gus G), wokalista Mattia Fagiolo i gitarzysta Walter Cianciusi (zespół Geoffa Tate'a, byłego wokalisty Queensrÿche).

Bilety na koncert w Bochni kosztują 140 zł.

Przypomnijmy, że w maju 2021 roku David Ellefson został wyrzucony z Megadeth, gdy w mediach społecznościowych opublikowano niestosowne nagrania z jego udziałem o charakterze seksualnym. Basista odrzucił te oskarżenia, ale do zespołu już nie wrócił.

Po rozstaniu z Megadeth nagrywał i koncertował z zespołami The Lucid (w składzie muzycy znani z m.in. Fear Factory, Malignancy i Sponge), Dieth (międzynarodowy projekt deathmetalowy z siedzibą w Gdańsku, poza liderem, który objął również funkcję wokalisty tworzą go grający na gitarze brazylijski wokalista Guilherme Miranda, były muzyk Entombed A.D. oraz polski perkusista Michał Łysejko, wcześniej w Decapitated, Morowe i Pagan Forest), Kings Of Thrash (z byłym gitarzystą Megadeth Jeffem Youngiem) i Overkill (zastępował kontuzjowanego D.D. Verniego).

Pod koniec listopada 2025 r. ogłoszono, że David Ellefson dołączył do amerykańskiej grupy Metal Church, z którą ma nagrać szykowany na 2026 r. nowy album.

