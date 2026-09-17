W ramach ogłoszonych na grudzień europejskich koncertów trasy "Bass Warrior" znalazł się też kolejny występ w Polsce. Odbędzie się on 12 grudnia w Starym Domu w Domecku, niewielkiej wsi w woj. opolskim.

"Reakcja fanów na nasze wykonania materiału z 'Countdown to Extinction' wcześniej w tym roku była tak niesamowita, że postanowiliśmy zwieńczyć rok 2026 ostatnią serią koncertów w Europie. Trasa ta pozwoli nam również odwiedzić nowe miasta i kraje, podczas gdy będziemy celebrować muzykę z jednego z moich absolutnie ulubionych albumów w całej mojej dyskografii. To idealne, świąteczne zakończenie roku" - powiedział David Ellefson.

David Ellefson powraca do Polski. "Idealne zakończenie roku"

Amerykański muzyk na tegorocznej trasie (w jej ramach zagrał już w Bochni w woj. małopolskim) w całości prezentował wspomniany album "Countdown to Extinction". Ta płyta z 1992 r. to największy komercyjny sukces Megadeth. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Symphony of Destruction", "Sweating Bullets" i "Skin o' My Teeth". Ellefson współtworzył ten album razem z liderem Megadeth Dave'em Mustaine'em (wokal, gitara), Martym Friedmanem (gitary) i zmarłym w maju 2016 r. perkusistą Nickiem Menzą.

W grudniu basista razem ze swoim solowym zespołem poza nagraniami Megadeth zagra również swój własny materiał oraz heavymetalowe i hardrockowe klasyki, którymi inspirował się podczas trwającej ponad 40 lat kariery.

Na trasie "Bass Warrior Tour" muzycznego wojownika wspierać będzie jego wieloletni przyjaciel, włoski gitarzysta i szef muzyczny jego zespołu - Andy Martongelli (Arthemis). Skład grupy uzupełniają inni muzycy z Włoch: perkusista Roberto Pirami (Michael Angelo Batio, Rowan Robertson, Gus G), wokalista Mattia Fagiolo i gitarzysta Walter Cianciusi (zespół Geoffa Tate'a, byłego wokalisty Queensrÿche).

David Ellefson występował w Megadeth w latach 1983-2002 i 2010-2021. Po rozstaniu z legendą thrash metalu nagrywał i koncertował z zespołami The Lucid (w składzie muzycy znani z m.in. Fear Factory, Malignancy i Sponge), Dieth (międzynarodowy projekt deathmetalowy z siedzibą w Gdańsku; poza liderem, który objął również funkcję wokalisty tworzą go grający na gitarze brazylijski wokalista Guilherme Miranda, były muzyk Entombed A.D. oraz polski perkusista Michał Łysejko, wcześniej w Decapitated, Morowe i Pagan Forest), Metal Allegiance (supergrupa z muzykami m.in. Dream Theater i Testament), Kings Of Thrash (z byłym gitarzystą Megadeth Jeffem Youngiem) i Overkill (zastępował kontuzjowanego D.D. Verniego).

Pod koniec listopada 2025 r. ogłoszono, że basista dołączył do amerykańskiej grupy Metal Church. Z nią wydał w kwietniu tego roku nowy album "Dead to Rights", promowany obecnie na trasie koncertowej (w połowie sierpnia razem z Metal Church zagrał w Krakowie).