Megadeth to jedna z grup wielkiej czwórki thrash metalu - łączona w zestawieniu z Metallicą, Slayerem i Anthrax. Formacja zasłynęła jeszcze w latach 80., a albumy takie jak "Peace Sells... but Who's Buying?" czy "Rust in Peace" urosły do rangi klasyków. Przez lata muzycy intensywnie koncertowali i nagrywali nowe krążki, co mocno odbiło się na formie i zdrowiu lidera Megadeth.

Jakiś czas temu grupa ogłosiła, że pod koniec stycznia 2026 r. wyda swój ostatni w karierze album, zatytułowany po prostu "Megadeth". Później muzycy mają w planach jeszcze raz wyruszyć w trasę koncertową, aby pożegnać fanów z całego świata. Podczas tournee zamierzają odwiedzić także Polskę - będą jedną z głównych gwiazd Mystic Festivalu 2026 w Gdańsku.

Megadeth przechodzą na emeryturę. Wszystko przez problemy lidera ze zdrowiem

Dave Mustaine niedawno ujawnił, że przyczyną przejścia Megadeth na emeryturę są jego problemy ze zdrowiem. "Od dawna się na to zanosiło. Mam problemy z dłońmi. Dłonie mnie zawodzą. Były też inne problemy z szyją i karkiem. Doskwiera mi w tych miejscach artretyzm i przemieszczone dyski" - opowiedział muzyk.

"Zawsze powtarzałem, że jeśli nie dam rady dać z siebie 100 procent, zacznę rozważać wycofanie się. Powiedziałem menadżerowi: 'Nie jestem pewien, jak długo dam radę to ciągnąć. Ręce naprawdę mnie bolą. Dam radę zagrać jeszcze jedną, naprawdę dobrą trasę'" - podkreślał w rozmowie z "Trunk Nation".

Dave Mustaine opowiedział o postępach swojej choroby

Teraz wokalista zdradził więcej kulisów dotyczących swojej dolegliwości. Mustaine udzielił wywiadu "MariskalRockTV", gdzie przyznał, że nie jest w stanie przewidzieć, jak długo uda mu się jeszcze grać.

"Moje palce będą opadać. To się już zaczęło. Jeśli przyjrzysz się koniuszkom moich palców, wdał się w nie silny artretyzm. Gra stała się bardzo bolesna" - opowiedział z żalem lider Megadeth.

Dave Mustaine przymierza się do operacji, która może poprawić jakość jego życia. Jednocześnie chce wstrzymać się z zabiegiem do czasu zakończenia pożegnalnej trasy koncertowej. "Jeśli operacja się nie powiedzie to przynajmniej zdążę zagrać wszędzie i pożegnać się ze wszystkimi i nie zostawię niepozałatwianych spraw" - podsumował.

