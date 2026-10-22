Dave Mustaine ocenił współczesny metal. Nie szczędził gorzkich słów

Dave Mustaine nigdy nie ukrywał, że nu metal nie należy do jego ulubionych gatunków. Tym razem temat pojawił się w rozmowie z Chrisem Jericho, który zapytał muzyka, dlaczego metal sprzed kilku dekad nadal cieszy się popularnością wśród młodszych słuchaczy.

Lider Megadeth stwierdził, że muzyka jego pokolenia była po prostu bardziej autentyczna. Jego zdaniem później granice gatunku zaczęły się zacierać.

"Nie twierdzę, że któryś z tych zespołów był za to odpowiedzialny, ale mniej więcej w erze Linkin Park pojawiło się wiele grup, które zaczęły grać metal z instrumentami klawiszowymi i podobnymi rzeczami" - powiedział.

Mustaine nie rozwinął swojej krytyki pod adresem samego Linkin Park. Nazwa zespołu posłużyła mu raczej do określenia okresu, w którym nu metal zdobywał ogromną popularność, a ciężkie brzmienia coraz częściej łączono z rapem i elektroniką.

Dave Mustaine znów krytykuje nu metal

Gitarzysta porównał zmiany zachodzące w metalu do zacierania granic między muzyką rockową i country na listach "Billboardu". Ten temat pozostaje dla niego szczególnie drażliwy ze względu na album "Countdown to Extinction".

Wydana w 1992 roku płyta Megadeth dotarła do drugiego miejsca zestawienia Billboard 200. Na szczycie znalazł się wówczas Billy Ray Cyrus.

"Czy mam o to żal? Chyba tak. Czy lubię Billy'ego Raya Cyrusa? Nie. Czy uważam, że to była dobra płyta? Najwyraźniej tak, skoro była numerem jeden. Potrafię to docenić" - przyznał Mustaine.

Nie jest to jego pierwsza wypowiedź uderzająca w inne gatunki muzyczne. W 2025 roku przekonywał, że część zespołów wykorzystywała rap oraz instrumenty klawiszowe, aby odwrócić uwagę od braków technicznych. Brak gitarowych solówek tłumaczył natomiast wprost brakiem odpowiednich umiejętności.

"Dzięki Bogu ten gatunek przeminął. Ludzie znowu zaczęli uczyć się grać solówki" - mówił.

Co ciekawe, Mustaine sam chętnie sięgał po inspiracje spoza metalu. W rozmowie z Jericho wspomniał o swoim zamiłowaniu do Kraftwerku. Muzyka niemieckiej grupy miała pomóc mu zerwać z myśleniem o piosenkach według prostego schematu złożonego ze zwrotki, refrenu i mostka.

Lider Megadeth: "Nie jestem złym człowiekiem"

Mustaine w ostatnim czasie odniósł się także do swojej reputacji. Muzyk od lat uchodzi za osobę porywczą, konfliktową i trudną we współpracy. W podcaście "Let There Be Talk" przekonywał jednak, że ten obraz nie oddaje w pełni jego charakteru.

Punktem wyjścia do rozmowy było rozstanie Megadeth z Martym Friedmanem. Gitarzysta przyznał niedawno, że sposób, w jaki opuścił zespół, nie był właściwy. Mustaine zauważył, że mimo to przez lata właśnie jego przedstawiano jako czarny charakter tej historii.

"Nie jestem złym facetem. Nie jestem złym człowiekiem" - stwierdził.



