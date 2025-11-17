Dave Mustaine o pożegnaniu Megadeth. Chce zagrać koncert na Księżycu

Megadeth, jedna z najważniejszych formacji światowego thrash metalu, ogłosiła w tym roku plan zakończenia działalności. Decyzja ta poprzedza premierę ich siedemnastego albumu studyjnego i zapowiedź światowej trasy, która może potrwać "od trzech do pięciu lat".

Frontman tłumaczył swoją decyzję w mediach społecznościowych:

"Jest wielu muzyków, którzy kończą karierę przypadkiem albo bez możliwości pożegnania się na własnych warunkach. Ja jestem teraz w takim miejscu, że chcę odejść, będąc na szczycie" - napisał.

Nowy materiał zapowiadają dwa premierowe single: "Tipping Point" oraz "I Don't Care", który trafił do słuchaczy w ubiegłym tygodniu.

Mustaine o swoim marzeniu: "Mam nadzieję, że zagramy w kosmosie"

W rozmowie z Metal Hammer Dave Mustaine otwarcie przyznaje, że jego ambicje sięgają znacznie wyżej niż jakikolwiek sceniczny finał, jaki zorganizowała dotąd jakakolwiek rockowa formacja.

"Mam nadzieję, że zagramy tam, wysoko w kosmosie. Uważam, że to byłby naprawdę godny finał. I nie mówię o żadnym paraboliście, tylko o prawdziwym koncercie na Księżycu - lądowanie i występ, to byłoby coś" - stwierdził.

Inspiracją okazały się dla niego dotychczasowe loty gwiazd popkultury oraz miliarderów, którzy w ostatnich latach coraz częściej sięgają po doświadczenia suborbitalne.

"Wysłali już w kosmos grupę celebrytów i pomyślałem: 'Skoro oni mogą, to czemu nie ja?'" - mówi Mustaine, odnosząc się do lotów takich osób jak Katy Perry czy William Shatner.

Muzyk podkreśla, że uważnie śledzi rozwój prywatnych projektów kosmicznych:

"Wiem, że Elon Musk i Richard Branson pracowali nad podróżami międzygwiezdnymi. Myślę, że ludzie będą latać w kosmos szybciej, niż ci się wydaje" - dodaje.

Kosmiczny realizm vs. rockowa fantazja

Choć koncepcja "koncertu na Księżycu" brzmi jak żart, Mustaine zapewnia, że traktuje ją śmiertelnie poważnie.

"Ludzie już latają na wysokości ponad 40 tysięcy stóp, a na takim pułapie właściwie jesteś już w przestrzeni kosmicznej" - argumentuje (choć specjaliści podkreślają, że umowna granica kosmosu, tzw. linia Kármána, znajduje się znacznie wyżej - około 327 tysięcy stóp).

Dla Mustaine'a jednak kluczowe jest coś innego: udowodnienie, że idea, która dziś brzmi jak fantastyka, może niedługo okazać się technicznie możliwa.

Co więcej, muzyk twierdzi, że kolonizacja kosmosu to tylko kwestia czasu:

"Myślę, że ludzie będą żyć na innych planetach. Pytanie brzmi: czy da się zasiedlić Księżyc? Osobiście nie chciałbym mieszkać poza Ziemią. Wyobrażasz sobie lot na Marsa i nagle: 'O nie, zapomniałem szczoteczki do zębów!' To byłaby najdłuższa podróż w życiu!" - żartuje.

Kontrowersje wokół kosmicznych lotów gwiazd

W tle kosmicznych marzeń Mustaine'a wciąż toczy się debata o etycznych granicach takich podróży. W tym roku krytykę wywołał lot Katy Perry, podczas którego ujawniła setlistę swojej trasy "Lifetimes". W mediach społecznościowych akcję nazwano "turystyką bogaczy", a krytyczne komentarze pojawiły się m.in. ze strony Emily Ratajkowski i sieci fast-food Wendy's.

Chociaż Mustaine nie odnosi się bezpośrednio do kontrowersji, jego wypowiedzi wpisują się w szerszą dyskusję o tym, czy przestrzeń powinna stać się kolejną areną popkulturowych spektakli.

Pożegnanie Megadeth na własnych zasadach

Niezależnie od tego, czy Megadeth rzeczywiście zagra kiedyś "na Księżycu", jasne jest jedno: Mustaine chce, by koniec działalności zespołu był nie tylko godny jego historii, ale także absolutnie niepowtarzalny.

Muzyk zapowiedział również, że na finałowym albumie znajdzie się nietypowy hołd dla przeszłości:

"Jedna z piosenek to cover… ale trochę też mój utwór. To nasza wersja klasyka Metaliki, Ride the Lightning" - zdradził.

Jeśli więc historia Megadeth ma zamknąć się w najbardziej spektakularny sposób, Mustaine zdaje się mieć na to plan. W końcu, jak zauważają fani, jeśli Metallica mogła zagrać koncert na Antarktydzie, to dlaczego Megadeth nie miałoby podjąć próby tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden zespół?

