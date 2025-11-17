Dave Mustaine o pożegnaniu Megadeth. Chce zagrać koncert na Księżycu

Legendarny lider Megadeth, Dave Mustaine, ponownie zaskakuje swoją wyobraźnią. Gdy formacja przygotowuje się do pożegnalnego albumu i światowej trasy, muzyk coraz śmielej kreśli wizję koncertu, jakiego świat jeszcze nie widział. Mustaine zapowiada, że wymarzonym miejscem na ostatni występ jego zespołu byłaby... przestrzeń kosmiczna.

Dave Mustaine zdradził, gdzie chciałby zagrać ostatni koncert
Megadeth, jedna z najważniejszych formacji światowego thrash metalu, ogłosiła w tym roku plan zakończenia działalności. Decyzja ta poprzedza premierę ich siedemnastego albumu studyjnego i zapowiedź światowej trasy, która może potrwać "od trzech do pięciu lat".

Frontman tłumaczył swoją decyzję w mediach społecznościowych:

"Jest wielu muzyków, którzy kończą karierę przypadkiem albo bez możliwości pożegnania się na własnych warunkach. Ja jestem teraz w takim miejscu, że chcę odejść, będąc na szczycie" - napisał.

Mustaine o swoim marzeniu: "Mam nadzieję, że zagramy w kosmosie"

W rozmowie z Metal Hammer Dave Mustaine otwarcie przyznaje, że jego ambicje sięgają znacznie wyżej niż jakikolwiek sceniczny finał, jaki zorganizowała dotąd jakakolwiek rockowa formacja.

"Mam nadzieję, że zagramy tam, wysoko w kosmosie. Uważam, że to byłby naprawdę godny finał. I nie mówię o żadnym paraboliście, tylko o prawdziwym koncercie na Księżycu - lądowanie i występ, to byłoby coś" - stwierdził.

Inspiracją okazały się dla niego dotychczasowe loty gwiazd popkultury oraz miliarderów, którzy w ostatnich latach coraz częściej sięgają po doświadczenia suborbitalne.

"Wysłali już w kosmos grupę celebrytów i pomyślałem: 'Skoro oni mogą, to czemu nie ja?'" - mówi Mustaine, odnosząc się do lotów takich osób jak Katy Perry czy William Shatner.

Muzyk podkreśla, że uważnie śledzi rozwój prywatnych projektów kosmicznych:

"Wiem, że Elon Musk i Richard Branson pracowali nad podróżami międzygwiezdnymi. Myślę, że ludzie będą latać w kosmos szybciej, niż ci się wydaje" - dodaje.

Kosmiczny realizm vs. rockowa fantazja

Choć koncepcja "koncertu na Księżycu" brzmi jak żart, Mustaine zapewnia, że traktuje ją śmiertelnie poważnie.

"Ludzie już latają na wysokości ponad 40 tysięcy stóp, a na takim pułapie właściwie jesteś już w przestrzeni kosmicznej" - argumentuje (choć specjaliści podkreślają, że umowna granica kosmosu, tzw. linia Kármána, znajduje się znacznie wyżej - około 327 tysięcy stóp).

Dla Mustaine'a jednak kluczowe jest coś innego: udowodnienie, że idea, która dziś brzmi jak fantastyka, może niedługo okazać się technicznie możliwa.

Co więcej, muzyk twierdzi, że kolonizacja kosmosu to tylko kwestia czasu:

"Myślę, że ludzie będą żyć na innych planetach. Pytanie brzmi: czy da się zasiedlić Księżyc? Osobiście nie chciałbym mieszkać poza Ziemią. Wyobrażasz sobie lot na Marsa i nagle: 'O nie, zapomniałem szczoteczki do zębów!' To byłaby najdłuższa podróż w życiu!" - żartuje.

Kontrowersje wokół kosmicznych lotów gwiazd

W tle kosmicznych marzeń Mustaine'a wciąż toczy się debata o etycznych granicach takich podróży. W tym roku krytykę wywołał lot Katy Perry, podczas którego ujawniła setlistę swojej trasy "Lifetimes". W mediach społecznościowych akcję nazwano "turystyką bogaczy", a krytyczne komentarze pojawiły się m.in. ze strony Emily Ratajkowski i sieci fast-food Wendy's.

Chociaż Mustaine nie odnosi się bezpośrednio do kontrowersji, jego wypowiedzi wpisują się w szerszą dyskusję o tym, czy przestrzeń powinna stać się kolejną areną popkulturowych spektakli.

Pożegnanie Megadeth na własnych zasadach

Niezależnie od tego, czy Megadeth rzeczywiście zagra kiedyś "na Księżycu", jasne jest jedno: Mustaine chce, by koniec działalności zespołu był nie tylko godny jego historii, ale także absolutnie niepowtarzalny.

Muzyk zapowiedział również, że na finałowym albumie znajdzie się nietypowy hołd dla przeszłości:

"Jedna z piosenek to cover… ale trochę też mój utwór. To nasza wersja klasyka Metaliki, Ride the Lightning" - zdradził.

Jeśli więc historia Megadeth ma zamknąć się w najbardziej spektakularny sposób, Mustaine zdaje się mieć na to plan. W końcu, jak zauważają fani, jeśli Metallica mogła zagrać koncert na Antarktydzie, to dlaczego Megadeth nie miałoby podjąć próby tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden zespół?

