Przypomnijmy, że w połowie maja Anthrax odsłonił pierwszą kartę, czyli singel "It's For The Kids" - kompozycję, w której zespół z Nowego Jorku bezpośrednio odwoływał się do swoich początków. Teraz dołączył do niego drugi singel pilotujący długo oczekiwany longplay "Cursum Perficio". Utwór "The Edge Of Perfection" jest według amerykańskich muzyków ich najdoskonalszym dziełem, porównywanym z największymi klasykami w karierze słynnej formacji, której początki sięgają roku 1981.

Anthrax na skraju doskonałości. O czym opowiada singel "The Edge Of Perfection"?

"To drapieżnik szczytowy wśród utworów Anthrax. Uważam go za najlepszy numer, który skomponowaliśmy i najlepszą rzecz, w jakiej brałem udział w sensie twórczym. To najwspanialszy utwór w dziejach Anthrax. Nie stworzyliśmy niczego tak wielkiego w naszej karierze. Fakt dokonania czegoś takiego po tych wszystkich latach sprawia, iż jest to jeszcze bardziej wyjątkowe" - o premierowej kompozycji "The Edge Of Perfection" powiedział Scott Ian, gitarzysta i jedna z najbardziej ikonicznych postać amerykańskiej sceny metalowej.

Ian zdradził, że utwór opowiada o jego rodzinie i ciągłej walce o utrzymania się na tytułowej krawędzi doskonałości.

"Jaka jest najsilniejsza emocja, która mnie porusza? To oczywiście miłość. Nic nie działa nam mnie tak, jak głębokie uczycie, które otrzymuję żony i syna. Będę żył na krawędzi do końca moich dni. I choć to moje, istnieje wiele sposobów, by to zaprzepaścić. Rujnowałem to w poprzednich wersach mojego życia, ale zaprowadziło mnie tu, gdzie teraz jestem. Miłość to doskonałość, a ja lubię być na jej skraju. Nie chcę, żeby wszystko kręciło się wokół tego samego. W swoim życiu nie miałem chyba innego rzeczywistego celu prócz bycia szczęśliwym. No i jestem. Na tej płycie jest całe mnóstwo miłości, bardzo dużo zabawy i odrobina nienawiści" - dodał Scott Ian, założyciel nowojorskiej legendy thrashu, która na początku czerwca była jedną z gwiazd Mystic Festivalu w Gdańsku.

"Utwór ten skomponowałem na długo przed nastaniem pandemii i przez cały ten czas we mnie siedział - ta melodia, refren, ale i agresja. Kiedy na myśli przychodzą ci utwory takie jak 'Only' i 'Indians', wiesz, że trafiłeś i czujesz to. Tak właśnie zadziałał na mnie 'The Edge Of Perfection'" - wspomina perkusista Charlie Benante, który jest także aktualnym bębniarzem w koncertowym składzie Pantery.

Do singla "The Edge Of Perfection" powstał nakręcony z hollywoodzkim rozmachem teledysk w reżyserii zdobywcy Oscara, słynnego amerykańskiego charakteryzatora Joela Harlowa (m.in. "Star Trek", "Alicja w Krainie Czarów", "Piraci z Karaibów").

Wideoklip "The Edge Of Perfection" Anthrax możecie zobaczyć poniżej:

Anthrax: Szczegóły albumu "Cursum Perficio". Co już wiemy?

Przypomnijmy, że Scott Ian (gitara), Charlie Benante (perkusja), Frank Bello (bas), Joey Belladonna (wokal) i Jonathan Donais (gitara) już w maju ujawnili szczegóły "Cursum Perficio" - 12. albumu Anthrax, który obchodzi w tym roku 45. urodziny. Nowa płyta legendarnego przedstawiciela tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (wraz z Metalliką, Slayerem i Megadeth) będzie pierwszym studyjnym longplayem kwintetu z Nowego Jorku od czasu wydanego ponad dekadę temu albumu "For All Kings".

Część nagrań oraz miks nowej płyty odbyły się w kalifornijskim Studio 606, którego właścicielem jest Dave Grohl. Produkcją "Cursum Perficio" zajął się ponownie Jay Ruston, kanadyjski fachowiec, z którym grupa współpracował przy powstawaniu dwóch poprzednich albumów.

Wyjaśnijmy, że tytuł "Cursum Perficio" to łacińska fraza oznaczająca "kończę bieg" lub "docieram do końca podróży", jej sens nie jest jednak bynajmniej kasandryczny, odnosząc się z reguły do niezłomności w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu.

"Tytuł 'Cursum Perficio' pasuje do Anthrax. Przypomina o tym, przez co musieliśmy przejść, by dotrzeć do miejsce, w którym płyta została ukończona" - podkreślał wcześniej Scott Ian.

Album "Cursum Perficio" ujrzy światło dzienne 18 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (w Europie) i wytwórni Magaforce. Materiał dostępny będzie w wersji CD (także w digipacku), cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy w aż ośmiu wariantach kolorystycznych.

Anthrax - szczegóły albumu "Cursum Perficio" (tracklista):

1. "Persistence Of Memory"

2. "The Long Goodbye"

3. "It's For The Kids"

4. "Everybody's Got A Plan"

5. "The Edge Of Perfection"

6. "Infectious"

7. "NYC93"

8. "Cursum Perficio"

9. "T.O.M.B"

10. "Watch It Go"

11. "My Victory".