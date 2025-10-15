Polski przystanek trasy "Mass Hallucination Tour" będzie miał miejsce w klubie B90 w Gdańsku 9 kwietnia 2026 r. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 17 października o godzinie 10:00.

Hypocrisy: Legenda szwedzkiego death metalu

Kiedy Peter Tägtgren wrócił z USA z głową pełną inspiracji i fascynacji tamtejszym death metalem, postanowił przenieść tę energię na grunt szwedzki. Tak narodziło się Hypocrisy - zespół, który od początku lat 90. współtworzył brzmienie szwedzkiego death metalu, przechodząc od pierwotnej brutalności ku bardziej melodyjnym formom.

Działająca ponad 30 lat grupa ma na koncie 12 studyjnych płyt. Do klasyki gatunku zaliczane są takie pozycje, jak m.in. "The Fourth Dimension", "Abducted" i "Virus". Dotychczasowy dorobek zamyka "Worship" z 2021 r.

Abbath - współzałożyciel kultowego Immortal z własnym projektem

W Gdańsku zagra również Abbath - pod tym szyldem od 2015 r. funkcjonuje norweski zespół, który powołał Olve Eikemo, lepiej znany jako Abbath, współzałożyciel i były wokalista i gitarzysta kultowego Immortal. Liderowi w jego projekcie obecnie towarzyszą 'Raud' Ole André Farstad (gitara, bas) i Ukri Suvilehto (perkusja), których na koncertach wspiera Andreas Fosse Salbu (bas).

Pod szyldem Abbath ukazały się trzy albumy: "Abbath" (2016), "Outstrider" (2019) i "Dread Reaver" (2022), na których muzycy łączą mroźny klimat norweskiego black metalu z przebojową energią heavy i thrashu.

Skład koncertu uzupełnią przedstawiciel pierwszej fali szwedzkiego death metalu - Vomitory oraz łączący black metal z melodyjnym rock'n'rollem Vreid z Norwegii, powstały na gruzach legendarnego Windir.

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP