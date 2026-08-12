"Czarny album" Metalliki zmienił oblicze metalu. Kultowy materiał ukazał się 35 lat temu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

12 sierpnia 1991 roku Metallica wydała album zatytułowany po prostu "Metallica" - płytę, która szybko zyskała przydomek "Czarnego albumu". To właśnie ten krążek wyniósł zespół z grona metalowych gigantów do rangi światowej marki, a utwory "Enter Sandman", "Nothing Else Matters" czy "The Unforgiven" na stałe weszły do kanonu rocka.

35 lat temu Metallica wydała tzw. Czarny album. Płyta z utworami Enter Sandman i Nothing Else Matters odmieniła historię metalu.
Metallica, 1991 r. (od lewej: Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason Newsted, James Hetfield)Ron Galella, Ltd.Getty Images

Przed wydaniem piątego albumu Metallica była już cenioną formacją thrashmetalową, należącą do tak zwanej Wielkiej Czwórki wraz ze Slayerem, Megadeth i Anthraxem. Materiał z 1991 roku przyniósł jednak wyraźną zmianę: krótsze, bardziej zwarte kompozycje, większy groove i nacisk na bardziej chwytliwe melodie.

Przy produkcji grupa po raz pierwszy pracowała z Bobem Rockiem, znanym wcześniej ze współpracy między innymi z Mötley Crüe, The Cult, Bon Jovi i Aerosmith. Nagrania zajęły muzykom około półtora roku. Do standardowego składu - Jamesa Hetfielda, Larsa Ulricha i Kirka Hammetta - dołączył basista Jason Newsted, który pięć lat wcześniej zastąpił tragicznie zmarłego Cliffa Burtona.

"Zagraliśmy na tej płycie na 110 procent i oto co wyszło" - mówił ponad rok po premierze albumu James Hetfield.

Metallica postawiła wówczas na silniejszą sekcję rytmiczną, wyeksponowane głosy Hetfielda oraz piosenki, które łączyły metalowy ciężar z przystępnością. Efekt okazał się przełomowy nie tylko dla samej grupy, ale też dla popularności ciężkiego grania w głównym nurcie.

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Rekordy i wielkie przeboje

"Metallica" zadebiutowała na pierwszym miejscu list sprzedaży w co najmniej dziesięciu krajach, a amerykańskie zestawienie Billboard 200 prowadziła przez cztery kolejne tygodnie. W grudniu 2019 roku album przekroczył 550 tygodni obecności na tej liście, a w 2024 roku dotarł do granicy 750 tygodni.

Płytę promowało pięć singli: "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" oraz "Sad But True". Szczególne miejsce zajmuje tutaj "Nothing Else Matters", ballada napisana przez Hetfielda podczas trasy koncertowej w Kanadzie.

"Napisałem ten numer, czując, że jestem sam" - opowiadał wokalista.

"Piosenki są wynikiem tego, co działo się z Jamesem. Zazwyczaj rozglądasz się za rzeczami, które cię denerwują i piszesz o nich. Lecz tym razem zaglądaliśmy w głąb siebie, mówiliśmy o doświadczeniach, jakie zdobyliśmy" - tłumaczył Lars Ulrich.

Teledysk do "Nothing Else Matters" przekroczył już 1,5 mld wyświetleń na YouTube, a "Enter Sandman" pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych riffów w historii metalu.

Moskwa, Chorzów i wielka trasa

Sukces "Czarnego albumu" uruchomił ogromną trasę koncertową. Metallica zagrała setki występów na całym świecie, a jednym z najbardziej symbolicznych momentów był koncert Monsters of Rock na lotnisku Tuszyno w Moskwie. W 1991 roku, na krótko przed rozpadem Związku Radzieckiego, grupa wystąpiła tam obok AC/DC, Pantery i The Black Crowes dla gigantycznej publiczności.

Wcześniej, 13 sierpnia 1991 roku, formacja pojawiła się też na Stadionie Śląskim w Chorzowie podczas polskiej odsłony Monsters of Rock. Dla polskich fanów był to jeden z pierwszych wielkich dowodów, że Metallica wkracza do zupełnie innej ligi.

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