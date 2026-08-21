Przypomnijmy, że już w czerwcu poznaliśmy tytułowy utwór z albumu "In The Shadow Of Your Shadow". Teraz dołączył do niego drugi singel "A Way Back".

Cult Of Luna w poszukiwaniu drogi wyjścia. O czym opowiada singel "A Way Back"?

"Często łapię się na tym, że próbuję opisać pewne powtarzające się uczucie, wrażenie bycia zagubionym, bycia w pułapce, albo obu, i walki o znalezienie jakiejś drogi wyjścia. Odnalezienia siebie, bezpiecznego miejsca lub po prostu sposobu przetrwania, gdy przytłacza cię lęk: o tym właśnie w swej istocie opowiada ten utwór" - wymowę singla "A Way Back" wyjaśnia Fredrik Kihlberg, grający na gitarze wokalista Cult Of Luna.

Premierowej kompozycji "A Way Back" Cult Of Luna możecie posłuchać poniżej:

"In The Shadow Of Your Shadow", pierwsza od czterech lat płyta Szwedów, będzie 10. longplayem zjawiskowej formacji, której początki sięgają końca lat 90. Współproducentem albumu jest Daniel Berglund, były muzyk Cult Of Luna.

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Miksem nowej płyty zajął się ponownie Magnus Lindberg, grający na gitarze i instrumentach perkusyjnych członek zespołu, jedna z głównych postaci Cult Of Luna, a zarazem uznany inżynier dźwięku i producent. Mastering wykonał Ted Jensen, światowej sławy amerykański fachowiec, który w tej dziedzinie czuwał także nad ostatecznym brzmieniem "The Long Road North" - poprzedniego albumu Szwedów z 2022 roku. Zgodnie z tradycją autorem okładki jest Erik Olofsson, gitarzysta Cult Of Luna w latach 1999-2014.

"Stagnacja to jedyna rzecz, która mnie przeraża. Powtarzam to w każdym wywiadzie od 25 lat: nie dbam o to, czy zdaniem ludzi powtarzamy się, czy też nie. Dopóki uważamy, że nie, nadal będziemy to robić" - deklaruje Johannes Persson, drugi z grających na gitarze wokalistów Cult Of Luna.

Na nowej płycie Szwedów usłyszymy dwóch znamienitych gości, w utworze "Sadness Will Reign" wystąpił bowiem Joe Duplantier, frontman zdobywców nagrody Grammy z francuskiej grupy Gojira, a w kompozycji "One More Day" uznany amerykański wokalista i multiinstrumentalista David Eugene Edwards, muzyk znany z m.in. 16 Horsepower, Wovenhand oraz albumów solowych.

"To, co lubię u Joego, to jego szczególny głos. Według mnie to jeden z powodów, dla których Gojira to metalowi giganci. Jego wokal ma własny, unikatowy charakter, który wyróżnia się spośród setek, jeśli nie tysięcy innych wokalistów. David z kolei jest od lat potężną inspiracją. Od dekad jestem wielkim fanem 16 Horsepower, jego projektów solowych i Wovenhand. Jego głos doskonale pasuje do tego utworu, przekonująco niosąc jego przekaz" - powiedział Johannes Persson.

Album "In The Shadow Of Your Shadow" będzie mieć swą premierę 6 listopada. Tym razem jego wydaniem zajmie się należąca do muzyków Cult Of Luna Red Crk Recordings (lub Red Creek), której założycielami są Johannes Persson oraz znany francuski menedżer i wydawca Alexis Sevenier. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, cyfrowo oraz jako podwójny album winylowy w pięciu wariantach kolorystycznych.

Cult Of Luna - kim są?

Przypomnijmy, że grupę Cult Of Luna powołano życia 1999 roku w portowym Umeå na północy Szwecji nieopodal Zatoki Botnickiej, czyli mieście będącym od lat wylęgarnią talentów związanych z muzyką metalową, z którego pochodzą m.in. słynne formacje Meshuggah, Naglfar, Persuader, Bewitched czy Nocturnal Rites, a także legendy hardcore punka, na czele z uwielbianym Refused.

Zespół powstał z inicjatywy pierwszego wokalisty Klasa Rydberga i gitarzysty Johannesa Perssona po rozpadzie hardcore'owej grupy Eclipse, w której obaj występowali. Od blisko trzech dekad grupa konsekwentnie rozwija swój styl grania, począwszy od tradycyjnie pojmowanego sludge metalu po coraz większą nastrojowość wynikającą ze wzbogacania brzmieniowej palety o pierwiastki post-rocka.

Obecnie Cult Of Luna zaliczana jest do najważniejszy przedstawicieli post-metalu, którego prekursorami były w mniejszym bądź większym stopniu zespoły takie jak Melvins, kalifornijski Neurosis czy brytyjski Godflesh, oraz amerykański Isis - twórcy kanonicznego dla gatunku (i często porównywanego z brzmieniem Szwedów) albumu "Oceanic" z 2002 roku.

Cult Of Luna - szczegóły albumu "In The Shadow Of Your Shadow" (tracklista):

1. "In The Shadow Of Your Shadow"

2. "Sadness Will Reign"

3. "Landby"

4. "Breach"

5. "The Rift"

6. "A Way Back"

7. "One More Day"

8. "From Grey To Black"

9. "Burial".



