"In The Shadow Of Your Shadow" będzie 10. longplayem zjawiskowej szwedzkiej formacji, której początki sięgają końca lat 90. Miksem nowej płyty zajął się ponownie Magnus Lindberg, grający na gitarze i instrumentach perkusyjnych członek zespołu, jedna z głównych postaci Cult Of Luna, a zarazem uznany inżynier dźwięku i producent. Mastering wykonał Ted Jensen, światowej sławy amerykański fachowiec, który w tej dziedzinie czuwał także nad ostatecznym brzmieniem "The Long Road North" - poprzedniego albumu Szwedów z 2022 roku.

Sześcioosobowa ekipa z Umeå zdążyła już podzielić się z fanami pierwszym singlem.

Cult Of Luna ujawnia tytułowy utwór z nowej płyty. O czym opowiada "In The Shadow Of Your Shadow"?

"Nowy utwór cechuje się charakterystycznym dla Szwedów, powolnym budowaniem napięcia, przechodząc od posępnych, panoramicznych gitarowych riffów i pulsujących z oddali bębnów do potężnego, przepełnionego furią uderzenia i doskonale rozpoznawalnego, wściekłego wokalu" - czytamy o singlu "In The Shadow Of Your Shadow".

"'In The Shadow Of Your Shadow' został napisany z perspektywy wewnętrznego zdrajcy. To bitwa niegdyś toczona i rzekomo wygrana. Przekonanie będące jadowitą częścią ciebie zakorzeniło się tak głęboko, iż nie sposób go zawrócić. Ono zawsze tam było, ukryte w pęknięciach nałożonej maski. Ciche. Cierpliwe. Czekające na odpowiedni moment, by znów się ujawnić" - o wymowie premierowej kompozycji powiedział Johannes Persson, grający na gitarze wokalista i jeden z założycieli Cult Of Luna.

Singla "In The Shadow Of Your Shadow" Cult Of Luna możecie posłuchać poniżej:

Album "In The Shadow Of Your Shadow" będzie mieć swą premierę 6 listopada. Tym razem jego wydaniem zajmie się należąca do muzyków Cult Of Luna Red Crk Recordings, której założycielami są Johannes Persson oraz znany francuski menedżer i wydawca Alexis Sevenier.

Cult Of Luna - kim są?

Przypomnijmy, że grupę Cult Of Luna powołano życia 1999 roku w portowym Umeå na północy Szwecji nieopodal Zatoki Botnickiej, czyli mieście będącym od lat wylęgarnią talentów związanych z muzyką metalową, z którego pochodzą m.in. słynne formacje Meshuggah, Naglfar, Persuader, Bewitched czy Nocturnal Rites, a także legendy hardcore punka, na czele z uwielbianym Refused.

Zespół powstały z inicjatywy pierwszego wokalisty Klasa Rydberga i gitarzysty Johannesa Perssona po rozpadzie hardcore'owej grupy Eclipse, w której obaj występowali. Od blisko trzech dekad grupa konsekwentnie rozwija swój styl grania, począwszy od tradycyjnie pojmowanego sludge metalu po coraz większą nastrojowość wynikającą ze wzbogacania brzmieniowej palety o pierwiastki post-rocka.

Obecnie Cult Of Luna zaliczana jest do najważniejszy przedstawicieli post-metalu, którego prekursorami były w mniejszym bądź większym stopniu zespoły takie jak Melvins, kalifornijski Neurosis czy brytyjski Godflesh, oraz amerykański Isis - twórcy kanonicznego dla gatunku (i często porównywanego z brzmieniem Szwedów) albumu "Oceanic" z 2002 roku.

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