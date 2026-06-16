Cult Of Luna powraca z nowym albumem. Sprawdź tytułowy singel "In The Shadow Of Your Shadow"
W listopadzie pierwszą od ponad czterech lat płytę wyda ceniona zarówno przez fanów, jak i krytyków, skandynawska grupa Cult Of Luna. Album "In The Shadow Of Your Shadow" pilotuje już potężnie brzmiący utwór tytułowy.
"In The Shadow Of Your Shadow" będzie 10. longplayem zjawiskowej szwedzkiej formacji, której początki sięgają końca lat 90. Miksem nowej płyty zajął się ponownie Magnus Lindberg, grający na gitarze i instrumentach perkusyjnych członek zespołu, jedna z głównych postaci Cult Of Luna, a zarazem uznany inżynier dźwięku i producent. Mastering wykonał Ted Jensen, światowej sławy amerykański fachowiec, który w tej dziedzinie czuwał także nad ostatecznym brzmieniem "The Long Road North" - poprzedniego albumu Szwedów z 2022 roku.
Sześcioosobowa ekipa z Umeå zdążyła już podzielić się z fanami pierwszym singlem.
Cult Of Luna ujawnia tytułowy utwór z nowej płyty. O czym opowiada "In The Shadow Of Your Shadow"?
"Nowy utwór cechuje się charakterystycznym dla Szwedów, powolnym budowaniem napięcia, przechodząc od posępnych, panoramicznych gitarowych riffów i pulsujących z oddali bębnów do potężnego, przepełnionego furią uderzenia i doskonale rozpoznawalnego, wściekłego wokalu" - czytamy o singlu "In The Shadow Of Your Shadow".
"'In The Shadow Of Your Shadow' został napisany z perspektywy wewnętrznego zdrajcy. To bitwa niegdyś toczona i rzekomo wygrana. Przekonanie będące jadowitą częścią ciebie zakorzeniło się tak głęboko, iż nie sposób go zawrócić. Ono zawsze tam było, ukryte w pęknięciach nałożonej maski. Ciche. Cierpliwe. Czekające na odpowiedni moment, by znów się ujawnić" - o wymowie premierowej kompozycji powiedział Johannes Persson, grający na gitarze wokalista i jeden z założycieli Cult Of Luna.
Singla "In The Shadow Of Your Shadow" Cult Of Luna możecie posłuchać poniżej:
Album "In The Shadow Of Your Shadow" będzie mieć swą premierę 6 listopada. Tym razem jego wydaniem zajmie się należąca do muzyków Cult Of Luna Red Crk Recordings, której założycielami są Johannes Persson oraz znany francuski menedżer i wydawca Alexis Sevenier.
Cult Of Luna - kim są?
Przypomnijmy, że grupę Cult Of Luna powołano życia 1999 roku w portowym Umeå na północy Szwecji nieopodal Zatoki Botnickiej, czyli mieście będącym od lat wylęgarnią talentów związanych z muzyką metalową, z którego pochodzą m.in. słynne formacje Meshuggah, Naglfar, Persuader, Bewitched czy Nocturnal Rites, a także legendy hardcore punka, na czele z uwielbianym Refused.
Zespół powstały z inicjatywy pierwszego wokalisty Klasa Rydberga i gitarzysty Johannesa Perssona po rozpadzie hardcore'owej grupy Eclipse, w której obaj występowali. Od blisko trzech dekad grupa konsekwentnie rozwija swój styl grania, począwszy od tradycyjnie pojmowanego sludge metalu po coraz większą nastrojowość wynikającą ze wzbogacania brzmieniowej palety o pierwiastki post-rocka.
Obecnie Cult Of Luna zaliczana jest do najważniejszy przedstawicieli post-metalu, którego prekursorami były w mniejszym bądź większym stopniu zespoły takie jak Melvins, kalifornijski Neurosis czy brytyjski Godflesh, oraz amerykański Isis - twórcy kanonicznego dla gatunku (i często porównywanego z brzmieniem Szwedów) albumu "Oceanic" z 2002 roku.