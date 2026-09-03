Jak już informowaliśmy, 6 listopada premierę będzie miała "In The Shadow Of Your Shadow", pierwsza od czterech lat płyta Szwedów i zarazem ich 10. studyjny album. Współproducentem wydawnictwa jest Daniel Berglund, były muzyk Cult Of Luna.

To właśnie z tym materiałem jedna z najważniejszych post-metalowych grup wszech czasów powróci do Polski. Koncert organizowany przez Winiary Bookings odbędzie się 12 marca 2027 r. w Progresji w Warszawie. Przed Cult Of Luna wystąpią eksperymentalny, post-rockowy Bruit oraz EBM-owy Youth Code.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 4 września o godzinie 11:00.

Cult Of Luna: Stagnacja to jedyna rzecz, która mnie przeraża

Miksem nowej płyty zajął się ponownie Magnus Lindberg, grający na gitarze i instrumentach perkusyjnych członek zespołu, jedna z głównych postaci Cult Of Luna, a zarazem uznany inżynier dźwięku i producent. Mastering wykonał Ted Jensen, światowej sławy amerykański fachowiec, który w tej dziedzinie czuwał także nad ostatecznym brzmieniem "The Long Road North" - poprzedniego albumu Szwedów z 2022 roku. Zgodnie z tradycją autorem okładki jest Erik Olofsson, gitarzysta Cult Of Luna w latach 1999-2014.

"Stagnacja to jedyna rzecz, która mnie przeraża. Powtarzam to w każdym wywiadzie od 25 lat: nie dbam o to, czy zdaniem ludzi powtarzamy się, czy też nie. Dopóki uważamy, że nie, nadal będziemy to robić" - deklaruje Johannes Persson, drugi z grających na gitarze wokalistów Cult Of Luna.

Na nowej płycie gościnnie wystąpili Joe Duplantier, frontman zdobywców nagrody Grammy z francuskiej grupy Gojira ("Sadness Will Reign"), oraz amerykański wokalista i multiinstrumentalista David Eugene Edwards, muzyk znany z m.in. 16 Horsepower, Wovenhand i albumów solowych ("One More Day").

Cult Of Luna - kim są?

Przypomnijmy, że grupę Cult Of Luna powołano do życia 1999 roku w portowym Umeå na północy Szwecji nieopodal Zatoki Botnickiej, czyli mieście będącym od lat wylęgarnią talentów związanych z muzyką metalową, z którego pochodzą m.in. słynne formacje Meshuggah, Naglfar, Persuader, Bewitched czy Nocturnal Rites, a także legendy hardcore punka, na czele z uwielbianym Refused.

Zespół powstał z inicjatywy pierwszego wokalisty Klasa Rydberga i gitarzysty Johannesa Perssona po rozpadzie hardcore'owej grupy Eclipse, w której obaj występowali. Od blisko trzech dekad grupa konsekwentnie rozwija swój styl grania, począwszy od tradycyjnie pojmowanego sludge metalu po coraz większą nastrojowość wynikającą ze wzbogacania brzmieniowej palety o pierwiastki post-rocka.

Obecnie Cult Of Luna zaliczana jest do najważniejszych przedstawicieli post-metalu, którego prekursorami były w mniejszym bądź większym stopniu zespoły takie jak Melvins, kalifornijski Neurosis czy brytyjski Godflesh, oraz amerykański Isis - twórcy kanonicznego dla gatunku (i często porównywanego z brzmieniem Szwedów) albumu "Oceanic" z 2002 roku.