Crowbar to formacja pochodząca z Nowego Orleanu, uznawana za jednego z absolutnych pionierów i najbardziej wpływowych przedstawicieli gatunku sludge metal, łączącego surowe, ciężkie brzmienie doom metalu z agresją hardcore punka. Grupa, powstała w 1988 roku z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Kirka Windsteina, zdobyła status kultowej dzięki niezwykle masywnemu, charakterystycznemu brzmieniu oraz emocjonalnym, często bardzo osobistym tekstom. Przez lata muzycy zdążyli wydać kilkanaście studyjnych albumów, wywierając ogromny wpływ na całą amerykańską scenę metalową i inspirując kolejne pokolenia zespołów grających ciężką, sludgową muzykę. Wśród najbardziej cenionych wydawnictw formacji znajdziemy m.in. "Odd Fellows Rest" czy "Sonic Excess In Its Purest Form".

Legenda sludge metalu nie dotrze do Polski

Przykrą informację przekazała agencja koncertowa Winiary Bookings, odpowiedzialna za organizację wydarzenia we Wrocławiu. W komunikacie organizatorzy nie kryli swojego rozczarowania całą sytuacją, jednocześnie deklarując, że postarają się w przyszłości ponownie zaprosić zespół do Polski.

"Niestety otrzymaliśmy smutną wiadomość o odwołaniu nadchodzącej europejskiej trasy Crowbar z powodów zdrowotnych. W związku z tym zaplanowany koncert w Zaklętych Rewirach nie odbędzie się i zostaje odwołany. Mamy nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda nam się sprowadzić zespół z powrotem do Polski" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu na Instagramie.

Dla wielu polskich fanów ciężkiego brzmienia wieczór z Crowbar w Zaklętych Rewirach był jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego lata, co potwierdza fakt, że wszystkie bilety na koncert zostały wyprzedane. Zwroty za zakupione bilety będą przyjmowane we wszystkich oficjalnych punktach sprzedaży.