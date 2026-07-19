Crowbar odwołują europejską trasę przez problemy zdrowotne. Co z występem w Polsce?

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Koncert legendarnej grupy Crowbar, który miał odbyć się 31 lipca został odwołany. Wyprzedane w całości show, na które fani czekali z ogromnym utęsknieniem, nie odbędzie się z powodu problemów zdrowotnych. Jak podają organizatorzy, zespół zmuszony był odwołać wszystkie pozostałe koncerty na trasie.

Koncert Crowbar we Wrocławiu 31 lipca 2026 został odwołany z powodu problemów zdrowotnych zespołu. Zwrot biletów dostępny w punktach sprzedaży.
Kirk Windstein (Crowbar)Per Ole HagenGetty Images

Crowbar to formacja pochodząca z Nowego Orleanu, uznawana za jednego z absolutnych pionierów i najbardziej wpływowych przedstawicieli gatunku sludge metal, łączącego surowe, ciężkie brzmienie doom metalu z agresją hardcore punka. Grupa, powstała w 1988 roku z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Kirka Windsteina, zdobyła status kultowej dzięki niezwykle masywnemu, charakterystycznemu brzmieniu oraz emocjonalnym, często bardzo osobistym tekstom. Przez lata muzycy zdążyli wydać kilkanaście studyjnych albumów, wywierając ogromny wpływ na całą amerykańską scenę metalową i inspirując kolejne pokolenia zespołów grających ciężką, sludgową muzykę. Wśród najbardziej cenionych wydawnictw formacji znajdziemy m.in. "Odd Fellows Rest" czy "Sonic Excess In Its Purest Form".

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Legenda sludge metalu nie dotrze do Polski

Przykrą informację przekazała agencja koncertowa Winiary Bookings, odpowiedzialna za organizację wydarzenia we Wrocławiu. W komunikacie organizatorzy nie kryli swojego rozczarowania całą sytuacją, jednocześnie deklarując, że postarają się w przyszłości ponownie zaprosić zespół do Polski.

"Niestety otrzymaliśmy smutną wiadomość o odwołaniu nadchodzącej europejskiej trasy Crowbar z powodów zdrowotnych. W związku z tym zaplanowany koncert w Zaklętych Rewirach nie odbędzie się i zostaje odwołany. Mamy nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda nam się sprowadzić zespół z powrotem do Polski" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu na Instagramie.

Dla wielu polskich fanów ciężkiego brzmienia wieczór z Crowbar w Zaklętych Rewirach był jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego lata, co potwierdza fakt, że wszystkie bilety na koncert zostały wyprzedane. Zwroty za zakupione bilety będą przyjmowane we wszystkich oficjalnych punktach sprzedaży.

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