Przypomnijmy, że podczas trwającej obecnie trasy "Korn Euro Tour 2026" legenda nu metalu skupia się na materiale z początku swojej działalności. Setlista koncertu w Tauron Arenie Kraków opierała się na płytach "Korn" ("Blind" i "Shoots and Ladders"), "Follow the Leader" ("Freak on a Leash", "Got the Life" i "It's On!") oraz "Life Is Peachy" ("A.D.I.D.A.S.", "Chi", "Kill You" i "Twist").

Wokalista Jonathan Davis przypomniał ze sceny, że ten ostatni album świętuje 30-lecie premiery (ukazał się w połowie października 1996 r.).

Na trasie grupę Korn poprzedzają metalcore'owi Architects (w czerwcu 2027 r. Brytyjczycy będą headlinerami Summer Punch Festivalu) oraz łączący elektronikę, cold wave i pop Amerykanie z Pixel Grip.

Korn w Krakowie. Co robił basista przed koncertem?

Pionierzy nu metalu sprzedali ponad 40 mln płyt, zdobyli dwie nagrody oraz osiem nominacji do Grammy. Obecnie grupę tworzą Jonathan Davis (wokal), James "Munky" Shaffer (gitara), Brian "Head" Welch (gitara) i Ray Luzier (perkusja).

W 2021 r. przerwę od zespołu zrobił sobie jeden ze współzałożycieli, basista Reginald "Fieldy" Arvizu. Później ujawnił, że nie rozmawiał z kolegami od 2019 r. i że nic nie wskazuje na to, żeby miał wrócić do grupy.

W koncertowym składzie od tego czasu zastępuje go Ra Díaz, znany również z Suicidal Tendencies. Pochodzący z Chile muzyk z Kornem zarejestrował koncertową EP-kę "Requiem Mass" (2023) i singel "Reward the Scars" (2026).

Rozwiń

W mediach społecznościowych basista regularnie pokazuje, jak spędza czas w trasie. Przed koncertem w Krakowie zagrał w tenisa z Michałem Więckiem w jego akademii (obecnie pełni on funkcję trenera Kadry Polski Juniorów w Tenisie Plażowym).

"Dziękuję za pomoc w sprawieniu, że Polska stała się krajem numer 26, w którym zagrałem w tenisa! (...) Bardzo się cieszę, że przy kolejnej wizycie w mieście znów odwiedzę akademię" - napisał Ra Díaz.