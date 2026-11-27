Przypomnijmy, że słynna szwajcarska formacja wydała pod koniec kwietnia limitowany maxi singel, na którym znalazł się (wypuszczony w marcu) zupełnie nowy utwór "Hidden Empire" oraz opublikowany w październiku 2025 roku singel "Black Matter Manifesto" - pierwsza od ośmiu lat premierowa kompozycja aktualnych podopiecznych austriackiej Napalm Records.

Trzecim utworem zapowiadającym następcę albumu "Hegemony" z 2017 roku był singel "Hail To The Sun", który poznaliśmy w czerwcu. Kolejną premierową kompozycją jest właśnie opublikowany singel "Europa".

Nowy utwór - wyprodukowany przez zespół Samael wraz z Waldemarem Sorychtą i Danielem Bergstrandem - nagrano w studiu The Cube. Miksem zajął się Sky van Hoff, a masteringiem Tony Lindgren w szwedzkim studiu Fascination Street.

Samael i dusza Europy. O czym opowiada nowy singel szwajcarskiej legendy muzyki metalowej?

Kompozycja "Europa" to, jak czytamy, wezwanie do jedności w obliczu wspólnych wspomnień, cierpienia i wiary w lepsze jutro, z działającym na wyobraźnię tekstem, który od blizn historii podąża ku solidarności, wysławiając więzi łączące pokolenia i narody.

"Jest sen o Europie i jest rzeczywistość. Jest europejska dusza, niezależna od terytoriów. Wojna i pokój następują po sobie, granice się przesuwają, a ludzie cierpią - jedna rzecz jednak nie ulega zmianom: idea Europy" - napisali Szwajcarzy o singlu "Europa", któremu towarzyszy teledysk autorstwa renomowanego wrocławskiego domu produkcyjnego Grupa 13 (m.in. Behemoth, Amon Amarth, Kreator, Eluveitie, Sonata Arctica).

"Legenda wróciła", "Arcydzieło", "Brzmi świetnie!", "Po prostu epicko!", "Wspaniały utwór", "Gratulują Samaelowi nowego dzieła", "Uwielbiam ten ciężar", "Ci goście to faktycznie osobny gatunek" - czytamy w komentarzach o premierowej kompozycji helweckich pionierów black metalu.

Wideoklip do singla "Europa" Samaela możecie zobaczyć poniżej:

Samael przerywa milczenie. Co już wiemy o nowej płycie?

Choć data wydania nowego albumu Samaela nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że nagrania odbyły się w szwajcarskim studiu The Cube, a mastering w renomowanym szwedzkim studiu Fascination Street.

Przypomnijmy, że już w grudniu 2024 roku gitarzysta Samaela Thomas "Drop" Betrisey ujawnił, że w produkcję długo oczekiwanego albumu szwajcarskiej legendy zaangażowany był Szwed Daniel Bergstrand, jeden z najbardziej rozchwytywanych fachowców sceny metalowej, z którego usług korzystali m.in. In Flames, Meshuggah, Soilwork, Dark Funeral, Witchery, Dimmu Borgir, Devin Townsend, Strapping Young Lad oraz uznane polskie marki, na czele z Behemothem i Decapitated.

"Legendarny Daniel Bergstrand przybył do Szwajcarii, żeby zająć się produkcją wokali na nowy album Samaela. Nagrania dobiegły już końca. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że te utwory są wybitne" - informował pod koniec 2024 roku Drop, muzyk udzielający się także w genewskiej formacji Sybreed spod znaku industrial / groove metalu.

Co do kwestii muzycznego kierunku obranego przy powstawaniu nowego longplaya wypowiedział się wcześniej także Vorph, grający na gitarze wokalista Samaela.

"Nowy materiał będzie mocno powiązany z 'Hegemony' (poprzednią płytą Samaela z 2017 r.), ale to nie to samo. Rzecz w tym, że na swój sposób staramy się wykorzystywać fakt, iż od lat robimy różne rzeczy. Istnieje więc pewna przestrzeń, którą ludzie przyjmą jako obszar działań Samaela. Staramy się więc korzystać z tej przestrzeni. Część ludzi lubi, gdy dany zespół trzyma się pewnej formuły - zawsze wiesz, co otrzymasz. Z nami jest nieco inaczej, nie będzie to jednak jakieś całkowite zaskoczenie. Nie ma tam eksperymentowania z rzeczami, po które nigdy wcześnie nie sięgaliśmy, ich kształt jest jednak inny, no i jest tam znacznie więcej gitar. To znacznie bardziej gitarowy materiał. Można więc powiedzieć, że to jedna z tych różnic" - wyjaśniał w 2025 roku Vorph.

Warto wspomnieć, że w 2020 roku w szeregi zespołu pod wodzą braci Michaela "Vorpha" i Alexandre'a "Xy" (perkusisty i głównego autora muzyki) Locherów wstąpił basista Ales Campanelli, kolega Thomasa "Dropa" Betriseya z Sybreed, który doskonale zna Samaela od czasów jego kultowych blackmetalowych początków.

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że uznana formacja z miasta Sion w południowej Szwajcarii to twórcy kanonicznych dla tzw. drugiej fali black metalu (wraz z m.in. Norwegami z Mayhem, Darkthrone, Burzum, Satyricon, Emperor i Gorgoroth) albumów "Worship Him", "Blood Ritual" i "Ceremony Of Opposites" z początku lat 90. czy wizjonerskiego longplaya "Passage" z 1996 roku, na którym Samael rozpoczął swój postępowy pochód ku brzmieniowym obszarom z pogranicza elektroniki, industrialnego metalu i muzyki symfonicznej.