Autorem muzyki i tekstów na następcy longplaya "Legacy" (2016 r.) jest rzecz jasna Cezary "Cezar" Augustynowicz, pochodzący z Morąga założyciel i lider Christ Agony, grupy będącej jednym z pionierów polskiej sceny blackmetalowej. Nagrania "Anthems", rozpoczęte już dziewięć lat temu w Studio666 w Morągu, zakończono dopiero w 2025 r. Produkcją (w tym miksem) zajęli się Michał Grabowski i Cezar. Okładkę przygotowało Divine Design.

Świętujący swoje 35-lecie zespół wraca z niebytu nie tylko premierowym materiałem. Cezar ujawnił, że formacja rozpoczyna nowy rozdział.

Christ Agony wraca z nową energią

"Nowy rozdział. Nowa energia. Do zobaczenia!" - czytamy na profilu grupy w mediach społecznościowych.

Grający na gitarze wokalista zaprezentował nowy skład. U boku lidera pojawił się dobrze znany na metalowej scenie Leszek "Shambo" Rakowski, basista Vadera w latach 1993-2001, wcześniej występujący w Slashing Death z m.in. nieżyjącym już Krzysztofem "Docentem" Raczkowskim, perkusistą Vadera w latach 1989-2005.

Perkusistą Christ Agony został pochodzący z Ukrainy Dmitry "Dimon" Kim, mający w dorobku nagrania z takimi zespołami, jak m.in. Drift of Genes (death metal), Human Nihility (death metal), Implant Soul (prog death metal), Morton (heavy/power metal) i Axsoire (post black metal).

Przypomnijmy, że płytę "Anthems" nagrał Cezar (wokal, gitary, bas), którego sesyjnie wsparli dwaj perkusiści: Dariusz "Daray" Brzozowski, koncertowy bębniarz norweskiego Dimmu Borgir i były muzyk m.in. Vadera, znany dziś także z polskich grup Hunter, Masachist, Black River czy Symbolical; oraz Dominik "August" Augustyn, członek mieleckiego Genius Ultor, w przeszłości kojarzony również z m.in. Stillborn i Deception.

Christ Agony - szczegóły płyty "Anthems" (tracklista):

1. "Empire Of Twilight"

2. "Throne Of Eternal Silence"

3. "Sanctuary Of Death"

4. "Rites Of The Black Sun"

5. "Dark Waters"

6. "Nocturnal Dominion".

