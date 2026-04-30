Koncert grupy Cavalera odbędzie się 28 czerwca w klubie Progresja w Warszawie. Bilety na wydarzenie organizowane przez Live Nation trafiły już do sprzedaży.

Bracia Max i Iggor Cavalera przypomną materiał z przełomowej płyty "Chaos A.D.", który wydali w 1993 r. w składzie założonej przez siebie grupy Sepultura.

Cavalera przypomni album "Chaos A.D." w Polsce

"Album, który przedefiniował gatunek i trwale wpisał się w jego historię. Przetrwał próbę czasu nie dlatego, że był modny, ale dlatego, że mówił prawdę. Wojny, przemoc, nierówności, korupcja: tematy, które bracia przepuścili przez gitarowe riffy i perkusyjne salwy na początku lat 90., nie straciły ani grama aktualności. Jeśli cokolwiek się zmieniło, to tylko skala problemu. 'Chaos A.D.' nie jest reliktem przeszłości - jest diagnozą teraźniejszości" - czytamy w zapowiedzi koncertu.

Przypomnijmy, że Max (wokal, gitara) i Iggor (perkusja) w ostatnich latach przypominają swoje płyty nagrane w składzie Sepultury . W połowie 2023 r. ukazały się nagrane na nowo albumy "Bestial Devastation" i "Morbid Vision" (wersje fizyczne sygnowane były nazwą Cavalera, w serwisach streamingowych pod szyldem Cavalera Conspiracy).

Dodajmy, że Max z Sepulturą rozstał się w 1997 r., stając na czele nowego zespołu Soulfly . Iggor opuścił macierzystą formację w 2006 r.

Bracia ponownie połączyli swoje siły w 2007 r., kiedy to zaczęli występować pod szyldem Cavalera Conspiracy - do tej pory w tym zespole razem nagrali cztery płyty.

U boku braci na scenie występują grający na basie syn Maxa Igor Amadeus Cavalera (Healing Magic, Go Ahead And Die, w którym gra ze swoim ojcem) oraz gitarzysta Travis Stone (Pig Destroyer, Desolus).

