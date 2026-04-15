Wspólny koncert Carnifex, Despised Icon i Suffocation odbędzie się 17 listopada w klubie Proxima w Warszawie. Całość w roli gościa specjalnego otworzy amerykańska grupa Gates To Hell, która łączy szybkie, agresywne riffy z deathcore'owymi breakdownami, a w 2025 r. wydała drugi album "Death Comes To All".

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 17 kwietnia o godzinie 11:00.

Carnifex - legenda deathcore'u

Funkcjonujący od 2005 roku Carnifex w swoim dorobku ma dziewięć albumów, a ich dyskografię zamyka "Necromanteum" (2023). Na tym materiale zadebiutował gitarzysta Neal Tiemann, były muzyk DevilDriver, znany również z Midwest Kings, gdzie wspiera Davida Cooka, zwycięzcę "American Idol" z 2008 r.

Skład z San Diego przez 20 lat działalności zapracował na miano jednego z najważniejszych przedstawicieli gatunku. "Nie jesteśmy jednym z tych zespołów, które próbują uciec od łatki deathcore'u" - mówi wokalista Scott Lewis.

Po sześciu latach przerwy pod koniec 2025 r. nowym albumem "Shadow Work" przypomnieli o sobie kanadyjscy pionierzy deathcore'u z Despised Icon. "Grupa serwuje charakterystyczną dla siebie mieszankę ekstremalnego death metalu z hardcorem, która zyskuje najmocniej w warunkach koncertowych" - czytamy.

Zestaw uzupełnia Suffocation, amerykańska ikona brutalnego death metalu, która debiutowała w 1991 r. przełomowym albumem "Effigy of the Forgotten". Wpływ formacji do dziś słychać w takich gatunkach, jak brutal death, slam, aż po współczesny deathcore. Dorobek Suffocation zamyka "Hymns from the Apocrypha" (2023).

