"Świętując w 2025 roku 10. urodziny zespołu, z dumą i satysfakcją zapowiadam nasz szósty album. Jestem niezmiernie szczęśliwa otwierając kolejny rozdział naszej metalowej przygody z moimi dziewczynami. 'Inquisition' to płyta dla tych, którzy fascynują się legendami takimi jak Iron Maiden, Judas Priest i Slayer . Wypełniony mocą, melodiami, napędzany podwójną stopą, ciężkimi riffami i szybkimi gitarowymi solówkami, 'Inquisition' to nie tylko nasz styl i tryb działania, to nasze życie! Od początku do samego końca, tylko to, co w nas najlepsze" - zapewniła Romana Kalkuhl , szwajcarska gitarzystka, główna kompozytorka i współzałożycielka Burning Witches, a prywatnie żona wspomnianego Damira Eskica , gitarzysty Destruction , legendy niemieckiego thrash metalu.

Pod koniec 2024 roku podopieczne austriackiej Napalm Records wypuściły dwie premierowe kompozycje: "The Spell Of The Skull" i "Mirror, Mirror" ; obie trafiły do programu nowego materiału. Niedawno w sieci pojawił się też pierwszy, oficjalny już singel do tytułowego utworu z albumu "Inquisition" .

1. "Sanguini Hominum"

2. "Soul Eater"

3. "Shame"

4. "The Spell Of The Skull"

5. "Inquisition"

6. "High Priestess Of The Night"

7. "Burn In Hell"

8. "Release Me"

9. "In For The Kill"

10. "In The Eye Of The Storm"

11. "Mirror, Mirror"

12. "Malus Maga".