Nową płytę Burning Creation pilotował utwór "Nothing's Gonna Save You", do którego na ostatniej prostej dołączył numer "Cannibal Viking".

"Nowy klip już do obejrzenia! Serdecznie zapraszamy na opowieść o zgniliźnie moralnej, przetrwaniu za cenę człowieczeństwa oraz... kanibalizmie. To już ostatni przystanek przed ukazaniem się nowego wydawnictwa, dlatego teraz wiosłujemy prosto do premiery!" - o kompozycji "Cannibal Viking" pisali pod koniec października muzycy z Żywca na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych.

"Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to po prostu utwór o kanibalizmie. Pod tą makabryczną otoczką kryje się jednak opowieść o moralnym rozkładzie i o tym, jak daleko człowiek potrafi się posunąć, by przetrwać, nawet jeśli ceną jest utrata ostatnich resztek człowieczeństwa" - doprecyzowywał przed premierą albumu gitarzysta Marek Klimonda.

Utwór "Cannibal Viking" Burning Creation możecie sprawdzić poniżej:

Burning Creation: Album "Breath Of Fire" w szczegółach

Partie perkusji i basu zarejestrowano w Sound Stone Studio we współpracy z Pawłem Kurowskim. Ścieżki gitar oraz wokale utrwalono z kolei w studiu Marka Stefaniaka, który zajął się również ostatecznym miksem i masteringiem nowego materiału. Autorem okładki "Breath Of Fire" jest Damian Bydliński, z którego usług korzystali wcześniej m.in. Lucifer's Friend i Riverside.

"Na 'Breath Of Fire' zespół zwraca się ku bardziej bezkompromisowej, czasami oldskulowej formule death metalu, czerpiąc z bogatej spuścizny szwedzkiej sceny. Na pierwszy plan wysuwają się ciężar, surowość i bezpośredniość, podczas gdy elementy melodyjnego (death) metalu i viking metalu coraz bardziej pełnią funkcję dodatkową, aniżeli podstawy kompozycji. Choć w muzyce Burning Creation nadal słuchać echa twórczości Unleashed, Dark Tranquillity i Hypocrisy, wpływy te stanowią dziś punkt wyjścia do budowania wyrazistego stylu, łączącego klasyczną agresję death metalu z mroczną atmosferą i epicką narracją" - czytamy o drugim longplayu śląskiej formacji, która według wcześniejszych zapowiedzi wykuwa obecnie nową tożsamość na zrębach surowego death metalu o szwedzkich proweniencjach.

"To ciąg dalszy historii o wojownikach powracających zza grobu, by zemścić się za porzucenie pradawnych wierzeń i wartości. Po powstaniu z grobów i przeprawieniu się przez morze martwych ciał, Nieumarła Nacja rozpoczyna ostateczny marsz, by obrócić w niwecz cywilizację. Ostatni bastion ludzkości upadnie przed armią ciemności. Opowieść ta czerpie z nordyckiej mitologii, zgłębiając m.in. ostateczne starcie Vidara z Fenrirem, podwodne królestwo Ægira i Ran czy skutą lodem krainę czekającą na tych, którzy nie polegli w walce" - dodano o warstwie tekstowej nowego materiału.

Burning Creation znów ruszają do boju. Gdzie zagrają w najbliższym czasie?

Dodajmy, że pod koniec września zespół ruszył z serią koncertów pod szyldem "Scorching Path Of Conquest Tour". Kolejne - już potwierdzone - imprezy promujące album "Breath Of Fire" odbędą się w następujących miejscach:

28.11. - Bialsko-Biała (Stolarnia)

5.12. - Kraków (Garage Pub)

19.12. - Bytom (Gotyk)

31.01.2027 - Żywiec (Finał WOŚP)

5.02.2027 - Bielsko-Biała (Rudeboy)

2.04.2027 - Częstochowa (Muzyczna Meta)

3.04.2027 - Żory (OZI Pub).

Wbrew przesądom, album "Breath Of Fire" miał swą premierę w piątek 13 listopada nakładem wytwórni Via Nocturna. Materiał dostępny jest cyfrowo oraz w wersji CD.

Burning Creation - kim są?

Przypomnijmy, że zakorzeniony u zarania w melodyjnym death metalu i viking metalu kwartet z Żywca powstał w 2022 roku z inicjatywy braci Klimonda, po zawieszeniu działalności ich poprzedniej formacji Haures z pogranicza melodyjnego death metalu i heavy metalu. Rok później Burning Creation dali się lepiej poznać za sprawą EP-ki "Never Dead Nation". Pod koniec roku 2024 światło dzienne ujrzał przychylnie oceniany "Sea Of Dead Bodies" - debiutancki album podopiecznych opolskiej wytwórni Via Nocturna, który zaowocował licznymi koncertami w całej Polsce.

Ścianę tarcz czerpiącego pełnymi garściami z nordyckiej mitologii i wikińskiego dziedzictwa Burning Creation formują niezmiennie Jarosław Klimonda (perkusja), Marek Klimonda (gitara prowadząca), Piotr Czopek (bas) i Maciej Konior (wokal / gitara).

Burning Creation - szczegóły albumu "Breath Of Fire" (tracklista):

1. "Breath Of Fire (Intro)"

2. "Nothing's Gonna Save You"

3. "The Decades Of Hel"

4. "Unleash The Fenrir!"

5. "Hammer To Cross"

6. "Cannibal Viking"

7. "Paradise Of Pain"

8. "Underwater Empire (A Fury From The Sea)".