Zgodnie z tytułem, "Kickstarter" (ang. nożny rozrusznik motocykla) ma odpalić nowy etap w blisko 25-letniej karierze hardrockowo-heavymetalowej kwintetu z Växjö, miasta w południowej Szwecji słynącego m.in. z przemysłu maszynowego i metalowego.

Bullet odpala pierwszy singel z impetem buldożera. "Sami zrozumiecie, w czym rzecz!"

Na wizytówkę siódmego studyjnego albumu Bullet wybrano utwór tytułowy. Numer "Kickstarter" właśnie trafił na rynek w postaci cyfrowego singla.

"Wybór pierwszego singla wydaje się zrozumiały. Ben (Healey, brytyjski gitarzysta Bullet w latach 2023-2024), kiedy jeszcze z nami grał, wyszedł z pomysłem na utwór, który później przerodził się w numer 'Kickstarter'. W tamtym czasie nie miał jeszcze tytułu i w trakcie procesu powstawania posiadał różne robocze nazwy. Gdy album złożył się w całość, stało się jasne, że będzie to utwór rozpoczynający materiał, pierwszy singel oraz tytuł płyty. Jak tylko usłyszycie pierwsze uderzenie werbla, po którym z impetem buldożera wchodzi gitarowy riff, sami zrozumiecie, w czym rzecz!" - o premierowej kompozycji mówią Szwedzi.

Do singla "Kickstarter" Bullet nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że album "Kickstarter" będzie pierwszą płytą Bullet z udziałem nowego gitarzysty Freddiego Johanssona, który w 2024 roku zastąpił wspomnianego Bena Healeya.

Następca longplaya "Dust To Gold" (2018 r.) ujrzy światło dzienne 9 stycznia 2026 roku w barwach niemieckiej wytwórni Steamhammer. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku (wraz z plakatem), cyfrowo oraz na winylu w dwu wariantach kolorystycznych.

Bullet - kim są?

Szwedzka grupa Bullet powstała jesienią 2001 roku z inicjatywy wokalisty Daga "Hell" Hofera i gitarzysty Hampusa Klanga, do których rok później dołączył perkusista Gustav Hjortsjö. W aktualnym składzie figurują także basista Gustav Hector, który zadebiutował w barwach Bullet na płycie "Dust To Gold" z 2018 roku, oraz najnowszy nabytek - gitarzysta Freddie Johansson.

"Celem powołania do życia Bullet było granie tradycyjnego heavy metalu inspirowanego tym, co działo się na scenie na przełomie lat 70. i 80.: solidnego, autentycznego, klasycznego, ze współczesnym i ponadczasowym szlifem" - czytamy o stylistyce szwedzkiego kwintetu, którego brzmienie z pogranicza heavy metalu i hard rocka w 2006 roku polecał uwadze słuchaczy sam Bruce Dickinson w swojej audycji w radiu BBC, prezentując utwór "Turn It Up Loud" z wydanego w tamtym okresie, debiutanckiego album Bullet "Heading For The Top".

Trzy pierwsze płyty Bullet opublikowała sztokholmska Black Lodge Records, po czym zespół zakotwiczył na dwa kolejne albumy pod banderą niemieckiej Nuclear Blast Records. Od 2018 roku grupa związana jest z wytwórnią Steamhammer / SPV z Hanoweru, w której katalogu odnajdujemy takie tuzy metalu i rocka jak Motörhead, Accept, Judas Priest i Venom.

Bullet - szczegóły albumu "Kickstarter" (tracklista):

1. "Kickstarter"

2. "Caught In The Action"

3. "Open Fire"

4. "Keep Rolling"

5. "Hit The Road"

6. "Avenger"

7. "Chained By Metal"

8. "Spitfire"

9. "Full Throttle"

10. "Strike At Night"

11. "Night Falls Down".

