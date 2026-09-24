Bullet For My Valentine sprowadzą apokalipsę do Polski! "Koniec świata, jaki znamy"

Pierwszy singiel z nowego wydawnictwa Bullet For My Valentine oferuje to, do czego zespół zdążył przyzwyczaić fanów na przestrzeni lat - ciężkie brzmienie i mroczny tekst. Matt Tuck opisuje w nim "koniec świata, jaki znamy", w którym "zgasła już wszelka nadzieja". Wokalista nie ukrywa w tym numerze złości wobec rzeczywistości, która jego zdaniem pogrąża się w chaosie.

Płyta o świecie, który traci równowagę

Ta mroczna wizja przewija się przez cały album. Na "Social Apocalypse" Tuck przygląda się współczesności z perspektywy ludzi zmęczonych jej tempem i napięciami. Pisze o własnych doświadczeniach, ale też o narastających podziałach i poczuciu, że wiele spraw wymyka się spod kontroli.

Frontman przyznaje, że ważna była dla niego także perspektywa rodzica: "Wszystko w życiu zmienia się w tak zawrotnym tempie, że trudno znaleźć wiele powodów do optymizmu, kiedy patrzy się na to, co dzieje się na świecie. Ludzie są nastawiani przeciwko sobie. Zamiast jedności świat jest pełen konfliktów. Jako ojciec przyglądam się temu, jak wygląda dziś rzeczywistość młodych ludzi i jak bardzo różni się od tej, którą sami znaliśmy".

Znany producent i wyjątkowi goście

Za konsoletą ponownie stanął Carl Bown. To jego piąta płyta z Bullet For My Valentine. W jego portfolio znajdziemy też współprace m.in. ze Sleep Token, While She Sleeps i Malevolence. Zespół z producentem długo szlifował każdy utwór, zanim uznali go za skończony.

"Carl nigdy nie pozwala ci zadowolić się tym, co już osiągnąłeś. Zawsze jest gotowy wyrazić swoje zdanie, zmotywować cię do dalszej pracy i rzucić ci wyzwanie, żebyś dał z siebie absolutnie wszystko" - mówi Matt Tuck.

Na płycie pojawią się dwa gościnne występy, co u tego zespołu zdarza się rzadko. W "In The Absence Of You" zaśpiewa Chrissy Costanza z Against The Current. W "I Don't Trust Tomorrow" usłyszymy z kolei Willa Ramosa, wokalistę Lorna Shore.

Nowe brzmienie z uszanowaniem korzeni

"Social Apocalypse" nie ma być powtórką z przeszłości, choć wyraźnie do niej nawiązuje. Zespół sięga po swoje najbardziej rozpoznawalne elementy, ale łączy je z nowymi pomysłami. Chce w ten sposób pokazać, skąd przyszedł, gdzie jest dziś i dokąd zmierza.

Bullet For My Valentine należą do najważniejszych brytyjskich zespołów metalowych i rockowych. Grupa sprzedała miliony płyt, ma na koncie miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych, wiele nagród i występy na największych festiwalach.

Z nowym materiałem zespół ruszy w największą trasę w swojej historii. Polscy fani zobaczą grupę 4 lutego 2027 r. w MCK w Katowicach. Gościnnie towarzyszyć im będą Pendulum oraz Dark Divine.

Sprzedaż biletów podzielono na trzy etapy: artist presale planowany jest na 28 września, godz. 10:00, promoter presale na 29 września, godz. 10:00, a sprzedaż otwarta: 30 września, godz. 10:00.

Tracklista "Social Apocalypse":

Social Apocalypse In The Absence Of You feat. Chrissy Costanza I Don't Trust Tomorrow feat. Will Ramos Here Without You Acid Rain Fragile CVLT Masquerade Read Between The Lines Enough Is Never Enough