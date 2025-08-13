Przypomnijmy, że uznany kwintet z Bristolu w południowo-zachodniej Anglii był jedną z głównych gwiazd ósmej edycji Black Silesia Open Air, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca tradycyjnie w grodzie rycerskim w Byczynie w województwie opolskim. Choć szczęk scenicznych bojów nadal pohukuje w grodzkich krużgankach, Anglicy ogłosili właśnie powrót do Polski.

Onslaught z ponowną wizytą w naszym kraju w 2026 roku - gdzie i kiedy zagrają?

Brytyjskich pionierów thrash metalu, którzy w tym roku świętują 40. rocznicę wydania pomnikowego debiutanckiego albumu "Power From Hell", zobaczymy tym razem 11 lutego 2026 roku na deskach warszawskiego klubu VooDoo.

Bilety na stołeczny koncert Onslaught - organizowany przez WiniaryBookings - dostępne są aktualnie w cenie 140 zł (pierwsza pula wraz z opłatą serwisową).

Onslaught - jeden z najważniejszych przedstawicieli thrash metalu z Wysp Brytyjskich

"Onslaught to królowie brytyjskiego thrashu oraz jeden z najbardziej wpływowych zespołów gatunku. 'Power From Hell', 'The Force', 'In Search Of Sanity' - te wydane w latach 80. przez Onslaught albumy po dziś dzień stanowią klasykę thrash metalu i ugruntowały pozycję zespołu jako jednego z najważniejszych w dziejach gatunku. Nie można jednak zapomnieć o świetnych płytach po wznowieniu działalności grupy w 2005 roku - 'Killing Peace', 'VI', 'Generation Antichrist' - dowodzą tylko, że formacja pod przywództwem Nige'a Rocketta nie tylko utrzymuje wysoką formę, ale w dalszym ciągu przekracza granice dźwiękowej brutalności" - tak status i historię bristolskiej grupy przypominają organizatorzy warszawskiej imprezy.

"W maju ukazał się jej pierwszy materiał wydany we współpracy z wytwórnią Reigning Phoenix Music (m.in. Kerry King, Opeth, Helloween, Deicide, Meshuggah), na którym znalazły się zarejestrowane na nowo klasyki z ubiegłego wieku oraz covery utworów, które zainspirowały Onslaught we wczesnym etapie działalności" - dodano o dwupłytowym retrospektywnym albumie "Origins Of Aggression".

Materiał ten promuje m.in. nowa wersja tytułowego utworu z "In Search Of Sanity", trzeciego longplaya Onslaught z 1989 roku. Możecie ją sprawdzić w teledysku poniżej:

W obecnym składzie zespołu, który zaczynał swą muzyczną przygodę od hardcore punka, u boku wspomnianego Nige'a Rocketta, grającego na gitarze założyciela i lidera Onslaught, figurują basista Jeff Williams, perkusista James Perry, wokalista David Garnett oraz gitarzysta prowadzący Wayne Dorman.