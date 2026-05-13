Brytyjska legenda death metalu bez wokalisty. Co z koncertem Benediction w Polsce?

Wieści o pogarszającym się stanie zdrowia cierpiącego od lat na poważne zapalenie stawów Dave'a Ingrama dotarły do fanów już pod koniec kwietnia. Na trzech koncertach w Hiszpanii na początku maja 57-letniego dziś muzyka z Birmingham zastępował Oscar Rilo, frontman hiszpańskiej formacji Dark Embrace, którego zobaczymy też w barwach Benediction 15 i 16 maja na dwóch imprezach w Niemczech.

Na oficjalnej stronie Benediction w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie angielskiego wokalisty, w którym Ingram wyjaśnił zaistniałą sytuację. Zespół odniósł się też do planów na najbliższą przyszłość, ujawniając między innymi, kto stanie przy mikrofonie na koncercie birminghamskiej legendy death metalu w ramach Mystic Festivalu w Gdańsku.

"Ból i rozgoryczenie". Dave Ingram żegna się z fanami Benediction

"W związku z obecnym stanem mojego zapalenia stawów muszę wycofać się z funkcji wokalisty Benediction. Narastający ból i rozgoryczenie wynikające z wycieńczenia organizmu odprowadziły mnie do podjęcia tej smutnej decyzji. W 2026 roku wystąpię jeszcze na wybranych koncertach, by pożegnać się i podziękować fanom, którzy wspierali nas przez te wszystkie lata. Mam więc nadzieję, że wszyscy, którzy się na nich pojawią, będą się z nami świetne bawić. Choć wielce mnie to smuci, liczę na zrozumienie przyjaciół i fanów. Dziękuję, to był prawdziwy odlot!" - napisał w specjalnym oświadczeniu Dave Ingram.

Grupa podkreśliła jednocześnie, iż nie zamierza odwoływać żadnych koncertów, bowiem prócz wspomnianego Oscara Rilo do koncertowego składu powróci również Dave Hunt, wokalista Benediction w latach 1998-2019, i to właśnie frontman cenionego angielskiego duetu Anaal Nathrakh pojawi się po raz pierwszy od siedmiu lat na żywo w szeregach zespołu podczas święta metalu w Gdańsku (a także pod koniec maja na Iron Fest w Niemczech).

Przypomnijmy zatem, że Benediction zobaczymy na tegorocznej edycji Mystic Festivalu, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca w Stoczni Gdańskiej. Headlinerami święta metalu w Gdańsku będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth. Benediction wystąpią 5 czerwca na scenie Desert Shrine.

"Wesprzyjmy więc wszyscy Oscara Rilo i Dave'a Hunta za umożliwienie nam zagrania kilku kolejnych koncertów, sprawiając że będą one jak zwykle żywiołowym metalowych zgiełkiem, którego przywykliście doświadczać! O reszcie dowiadywać będziecie się na bieżąco, ostatecznie jednak… Przedstawienie Musi Trwać!" - dodali pozostali członkowie Benediction.

Weterani death metalu z Wysp Brytyjskich promują aktualnie wydany na początku kwietnia 2025 roku albumu "Ravage Of Empires", następcę opublikowanego pięć lat wcześniej "Scriptures" - pierwszego od 12 lat longplaya Benediction, na którym Dave Ingram powrócił na łono swojej macierzystej formacji po ponad dwóch dekadach rozłąki.

Benediction - zespół z kolebki metalu

Powstały w zamierzchłym roku 1989 Benediction to bez wątpienia żywa legenda death metalu z Birmingham, miasta, które wydało na świat tuzów z Black Sabbath i Judas Priest, a także Godflesh czy Napalm Death. Albumy Benediction z początku lat 90., takie jak "Transcend The Rubicon", "The Grand Leveller" oraz debiut "Subconscious Terror", na którym za mikrofonem stał jeszcze Mark "Barney" Greenway z Napalm Death, ojców chrzestnych grindcore'u, zaliczane są dziś do absolutnej deathmetalowej klasyki.

W latach 1990-1998 funkcję wokalisty na szeregu cenionych płyt Benediction pełnił Dave Ingram, późniejszy frontman m.in. kultowego Bolt Thrower z Coventry oraz niderlandzkiego Hail Of Bullets, który po 21-letniej nieobecności powrócił do składu birminghamskiej formacji na longplayu "Scriptures" z 2020 roku. Warto też dodać, że w latach 1998-2019 wokalistą Benediction był Dave Hunt z Anaal Nathrakh, kolejnej słynnej grupy z Birmingham, którego możemy usłyszeć na płytach "Organised Chaos" (2001 r.) i "Killing Music" (2008 r.).

Obecny skład formacji współtworzą niezmiennie dwaj jej założyciele i gitarzyści, czyli Darren Brookes i Peter Rew; oraz włoski perkusista Giovanni Durst (od 2019 r.). Na ostatniej płycie "Ravage Of Empires" w barwach Bedndiction zadebiutował londyński basista Nik Sampson, który jednak w tym roku rozstał się z birminghamską legendą death metalu, zasilając szeregi Onslaught - pionierów thrashu z angielskiego Bristolu. Jego pozycję w koncertowym składzie Benediction zajmuje obecnie Steve Hill - muzyk kojarzony także z heavymetalowym Redline z Birmingham.

To oni stoją za stylizacjami Alicji Szemplińskiej. "Największym wyzwaniem jest ograniczony czas" INTERIA.PL