Brytyjscy tytani doom metalu z Godthrymm wracają z nowym albumem. Tak agresywne jeszcze nie grali

Wraz z "Projections" kwintet z angielskiego Halifaksu - kolebki brytyjskiego death / doom metalu - zamyka trylogię "Visions", która miała swój początek i rozwiniecie na dwóch poprzednich longplayach Godthrymm - zespołu powołanego do życia przez byłych muzyków My Dying Bride i Anathemy.

Według zapowiedzi ma to być nie tylko najbardziej zróżnicowany materiał zespołu - przy zachowaniu ciężkiego doomowego kośćca, na którym wsparto istotę brzmienia Godthrymm - ale i najbardziej agresywne dokonanie podopiecznych kanadyjskiej Profound Lore Records.

Godthrymm przed premierą "Projections". Co już wiemy o nowej płycie?

"Na nowym albumie przedstawiamy wam utwory, które ukierunkowują naszą pasję, smutek, miłość i wściekłość - kształtującą nas kwintesencję; liczymy, że odnajdziecie w tej podróży tożsamą zadumę. Nasz pierwszy album, 'Reflections' (2020 r.), rozbudził w nas na nowo zamiłowanie do muzyki, którą uwielbiamy. Druga płyta, 'Distortions' (2023 r.), rozbudowała ten wzorzec swoją okazałością i wizją. 'Projections' zbiera to wszystko i zagłębia się w nasze muzyczne dusze ze stosownym spojrzeniem w głąb siebie, różnorodnością i kontrastem emocji, które nas określają. Tacy właśnie jesteśmy i wszystko to wyrażamy poprzez nasz nowy album" - powiedział pochodzący ze Szkocji Hamish Glencross, grający na gitarze wokalista i założyciel Godthrymm, niegdysiejszy muzyk kultowego My Dying Bride.

Nagrania odbyły się w studiach The Nave (partie perkusji plus miks pod okiem Andy'ego Hawkinsa), Got Rhythm? (wokale, gitary, klawisze pod kierownictwem Glencrossa) oraz Sasquatch (ścieżki basu). Mastering wykonano w Northern Mastering Co., nad czym czuwał Mark Midgley. Okładkę zaprojektował tym razem australijski artysta Mitchell Nolte.

Na nowej płycie Godthrymm nie zabrakło też gości, w utworze "Trenches Deep" zaśpiewali bowiem Adie Bailey, były frontman English Dogs, oraz Jay Walsh, aktualny frontman thrashowego Xentrix i niegdysiejszy gitarzysta w zespole Blaze'a Bayleya (eks-Iron Maiden). W kompozycji "Endure My Skin" usłyszymy z kolei Aarona Stainthorpe'a, byłego wokalistę My Dying Bride (muzyk rozstał się z macierzystą grupą w 2025 roku po 35 latach wspólnego grania; dziś udziela się w formacji High Parasite).

Album "Projections" ujrzy światło dzienne 29 maja nakładem wspomnianej wytwórni z kanadyjskiej prowincji Ontario (CD, cyfrowo, na winylu).

Trzecią płytę Godthrymm pilotuje już singel "Truth In My Own"

"Wybraliśmy 'Truth In My Own' jako główny singel, ponieważ jest niczym zaciśnięta pięść; to najbardziej żywiołowy utwór na tym albumie! 'Projections' charakteryzuje się kontrastem i zróżnicowaniem wynikającymi z przesunięcia granic naszego brzmienia, mamy więc nadzieję, że spodoba się wam ta pierwsza, bardzo bezpośrednia kompozycja wraz z towarzyszącym jej żywiołowym teledyskiem w mistrzowskiej reżyserii Asha Pearsa" - wybór singla wyjaśnił Hamish Glencross.

Wideoklip "Truth In My Own" Godthrymm możecie zobaczyć poniżej:

Godthrymm - spadkobierca schedy po wielkiej Trójce z Peaceville

Przypomnijmy, że formacja Godthrymm powstała w 2017 roku obierając sobie za cel przywrócenie chwalebnej aury brytyjskiego death / doom metalu z pierwszej połowy lat 90., stylu, którego najwybitniejszymi przedstawicielami były grupy My Dying Bride, Paradise Lost i Anathema, czyli tzw. Trójka z Peaceville (The Peaceville Three - od nazwy kultowej brytyjskiej wytwórni Peaceville, w barwach której pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiały wszystkie trzy zespoły).

Skład Godthrymm tworzą grający na gitarze wokalista Hamish Glencross, były muzyk My Dying Bride, Vallenfyre i Solstice; perkusista Shaun Taylor-Steels, niegdysiejszy członek My Dying Bride i Anathemy; oraz basista Bob Carolla. Na "Distortions", drugiej płycie Godthrymm, w szeregach grupy zadebiutowała grającej na klawiszach wokalistka Catherine Glencross, prywatnie żony Hamisha, która dołączyła do składu w roku 2022. Najnowszym nabytkiem formacji jest (od 2024 r.) drugi gitarzysta Kris McLaughin.

Godthrymm - szczegóły albumu "Projections" (tracklista):

"Trenches Deep" "Truth In My Own" "The Sun Never Fell" "Endure My Skin" "Jewels" "Hope Is Eternal".

