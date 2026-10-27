"Po sukcesie albumu 'The Mandrake Project' z 2024 roku artysta powróci w 2027 roku z trasą 'PsychoGod Tour', podczas której zaprezentuje zarówno ulubione utwory fanów, mniej znane kompozycje, jak i materiał z nadchodzącej płyty" - tak Live Nation zapowiada solowy koncert Bruce'a Dickinsona, który odbędzie się 10 listopada 2027 r. w klubie Stodoła w Warszawie.

Bruce Dickinson w Polsce - sprzedaż biletów:

Przedsprzedaż Artysty: 28 października godz. 11:00

Przedsprzedaż Ticketmaster Polska: 29 października godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: 30 października godz. 11:00.

U boku frontmana grupy Iron Maiden pojawią się: Chris Declercq (gitara), Philip Naslund (gitara), znana z Whitesnake Tanya O'Callaghan (bas), występujący również w Puddle Of Mudd Dave Moreno (perkusja) i Mistheria (keytar).

W roli gościa specjalnego w Warszawie zaprezentuje się szwedzka grupa Evergrey, która łączy mroczne brzmienia z melodyjnym i progresywnym metalem. Ich piętnasty album "Architects Of A New Weave" (2026) opowiada o przezwyciężaniu trudności, odnajdywaniu siły w bolesnych doświadczeniach i budowaniu siebie na nowo.

Dodajmy, że na początku 2027 r. Bruce Dickinson wystąpi jako gość specjalny podczas dwóch koncertów w Polsce projektu The Legend Of Rock Symphonic: 30 stycznia 2027 r. w katowickim Spodku oraz 6 lutego 2027 r. w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot.

Podczas wydarzeń pod tym szyldem najsłynniejsze rockowe i metalowe przeboje wykonuje na żywo Orkiestra Akademii Beethovenowskiej wspierana przez gitarzystę Kubę Kaczmarka i perkusistę Piotra Szpalika, znanych m.in. z CETI.

Na scenie pojawiają się też tacy wokalni goście, jak m.in. Tarja Turunen i Marko Hietala (eks-Nightwish), Krzysztof Cugowski, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk (TSA), Piotr Cugowski, Krzysiek Sokołowski (Nocny Kochanek), Mateusz Ziółko, Maciej Balcar (eks-Dżem), Wojtek Cugowski, Grzegorz Kupczyk (Orkiestra Dorosłych Dzieci, CETI, eks-Turbo) i Adam Wolski (Golden Life).