23 maja koncertem w Atenach (Grecja) grupa Iron Maiden rozpoczęła kolejną odsłonę swojej jubileuszowej trasy "Run For Your Lives", na której legenda heavy metalu świętuje 50-lecie działalności.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczna odsłona trasy "Run For Your Lives" zakończyła się na PGE Narodowym w Warszawie 2 sierpnia 2025 r. Wśród zaplanowanych do końca listopada koncertów tym razem nie ma Polski.

Bruce Dickinson - legendarny głos Iron Maiden

W 1979 r. wokalista znalazł się w składzie metalowego zespołu Samson, z którym nagrał dwie płyty jako Bruce Bruce. Perkusistą i współzałożycielem tej formacji był Clive Burr, który w 1977 r. dołączył do Iron Maiden namówiony przez ówczesnego gitarzystę Dennisa Strattona. Cztery lata później w ślady Burra poszedł właśnie Bruce Dickinson, zastępując Paula Di'Anno, który z Iron Maiden zaśpiewał na dwóch pierwszych płytach: "Iron Maiden" (1980) i "Killers" (1981). Z tych albumów pochodzą takie ponadczasowe nagrania, jak m.in. "Running Free", "Remember Tomorrow", "Iron Maiden" i "Sanctuary" oraz "Wrathchild" i "Murders in the Rue Morgue".

To jednak Bruce Dickinson zapracował na status legendy w zespole dowodzonym przez basistę Steve'a Harrisa. Po wydaniu przełomowej płyty "Fear of the Dark" (1992) wokalista rok później opuścił grupę, by zająć się swoją solową karierą. W tle był konflikt z pozostałymi muzykami, a przede wszystkim liderem. Współpraca z Blaze'em Bayleyem (1993-1999) zdaniem wielu była rozczarowaniem, więc powrócono do sprawdzonego głosu. Razem z Dickinsonem powrócił również gitarzysta Adrian Smith i od tego czasu zespół gra na trzy gitary (także obecny z krótką przerwą od 1976 r. Dave Murray i Janick Gers, który pojawił się w 1990 r. za Smitha).

Wyczerpujące życie w trasie odbiło się na prywatnym życiu Bruce Dickinsona. Pierwsze małżeństwo z Ericą "Jane" Barnett przetrwało raptem trzy lata (1984-1987). W 1990 r. wokalista poślubił psychoterapeutkę Patrice "Paddy" Bowden. Z tego związku na świat przyszła trójka dzieci: synowie Austin (ur. 1990 r.) i Griffin (ur. 1992 r.) oraz córka Kia (ur. 1994 r.). To właśnie do tamtych lat frontman Iron Maiden powrócił w jednym z ostatnich wywiadów z kanałem Pad Wives Unfiltered, który prowadzą dwie żony wojskowych.

Jego obecność na tym profilu nie jest zaskoczeniem - ojciec Bruce'a pracował jako mechanik w brytyjskim wojsku, a nastoletni Dickinson na pół roku dołączył jako ochotnik do rezerwy Królewskich Sił Zbrojnych.

Bruce Dickinson (Iron Maiden) z gorzkim wyznaniem

"Mam teraz troje dorosłych dzieci, które - na szczęście - wyrosły na wspaniałych ludzi. Chciałbym móc powiedzieć, że to wyłącznie moja zasługa, ale przez połowę ich życia nie było mnie przy nich, bo koncertowałem. Część mnie zawsze będzie tego żałować, ale to cena, jaką płaci się za to, co się robi..." - mówi gorzko Bruce Dickinson.

"A z dziećmi? Jesteśmy teraz bliżej niż kiedykolwiek. I chyba właśnie to - to poczucie oderwania od tego, co większość ludzi uważa za normalne życie - jest moim największym żalem. Choć z drugiej strony... nie jestem już pewien, na czym właściwie polega to 'normalne życie'. Nie wiem, czy prowadzenie takiego życia jest w czymkolwiek lepsze, bo ono też niesie ze sobą mnóstwo niepewności. W wojsku przynajmniej, gdy masz problem, zazwyczaj możesz liczyć na to, że ktoś cię wesprze" - podkreśla wokalista Iron Maiden.

Synowie poszli w jego ślady - Austin do 2015 r. był wokalistą metalcore'owej grupy Rise to Remain, a obecnie stoi na czele zespołu As Lions. Z kolei Griffin pracował przy budowie sceny na koncertach Iron Maiden, a w latach 2009-2020 był wokalistą SHVPES.

Rozpadło się też drugie małżeństwo Dickinsona - z Paddy był już w separacji, gdy kobieta zmarła tragicznie w 2020 r. Wokalista spotykał się już z młodszą o 15 lat francuską instruktorką fitness Leaną Dolci. Pod koniec 2023 r. Bruce i Leana wzięli ślub, a Dickinson przeprowadził się do niej do Paryża.

Bruce Dickinson powróci do Polski w 2027 r.

Dodajmy, że dwudniowym EddFest (10 i 11 lipca w Knebworth w Wielkiej Brytanii) Iron Maiden zakończy europejską część trasy "Run For Your Lives World Tour". Pod koniec sierpnia legenda metalu przeniesie się do Ameryki Północnej, gdzie wspierać ich będą m.in. Megadeth i Anthrax, czyli dwa zespoły z tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu. Kolejne przystanki to Ameryka Środkowa i Południowa, a w listopadzie Iron Maiden zakończą światowe wojaże w Nowej Zelandii, Australii i Japonii.

Wokalista nie będzie miał zbyt długiego odpoczynku, bo już 30 stycznia 2027 r. wystąpi w katowickim Spodku jako gość specjalny koncertu The Legend Of Rock Symphonic. Poza nim na scenie obok orkiestry symfonicznej zaprezentują się również Grzegorz Kupczyk (były wokalista Turbo, Orkiestra Dorosłych Dzieci), Grzegorz "Ornette" Stępień (lider własnego projektu Ornette, basista Oddziału Zamkniętego, Orkiestry Dorosłych Dzieci i solowego zespołu Grzegorza Kupczyka), Tomasz "Oley" Olejnik (wokalista grup Proletaryat i Kosmici), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki) i Marek Pająk, gitarzysta Vadera oraz projektu Polish Metal Alliance.