Płyta "PsychoGod" ma pojawić się 12 marca 2027 r. w różnych formatach. Większość nagrań odbyła się na początku tego roku w należącym do Dave'a Grohla z Foo Fighters Studio 606 w Northridge w Kalifornii.

Produkcją ósmego solowego albumu Bruce'a Dickinsona zajął się Brendan Duffey, który wcześniej odpowiadał za brzmienie "More Balls To Picasso" z lipca 2025 r. To częściowo ponownie nagrana, zremiksowana i zmasterowana wersja drugiego solowego albumu wokalisty Iron Maiden - "Balls To Picasso".

Do sieci trafił właśnie teledysk do pierwszego singla "Speaking In Tongues". Kontrowersyjny klip został nakręcony na pustyni w Nevadzie oraz w więzieniu w Los Angeles.

Bruce Dickinson: Czy ktoś będzie w stanie powiedzieć prawdę?

"Jeśli myśleliście, że będziecie mieli problemy z Kościołem katolickim, to oni mogą mieć problem z tym teledyskiem, bo on jest... Ale mniejsza z tym. Zobaczymy. Ale ten teledysk jest o prawdzie. Mówieniu prawdy - tak po prostu. Mówieniu językami. Wszyscy mówią, ale nikt nie słucha. Wszyscy mówią, ale nikt nie mówi prawdy. Wszyscy - od blogerów, influencerów w mediach społecznościowych, po polityków. Czy ktoś będzie w stanie powiedzieć prawdę? I wtedy ludzie zaczną słuchać" - zdradził Bruce Dickinson w rozmowie z Radio Futuro w Chile.

"'Speaking In Tongues' ('Mówienie językami') to określenie formy religijnej lub duchowej ekstazy, podczas której jej uczestnicy często tracą kontrolę nad normalną mową i funkcjami ciała. Ich poszukiwanie prawdy, nawet kosztem zdrowia psychicznego, ostro kontrastuje z płytkim światem internetu, mediów społecznościowych i narcystycznych klas politycznych, które zdają się dominować w naszym życiu" - dodaje wokalista w informacji prasowej o pierwszym singlu.

Nowy materiał czerpie inspiracje m.in. z mitologii, literatury i okultyzmu.

W nagraniach uczestniczył gościnnie m.in. Austin Dickinson, 36-letni syn Bruce'a, który stał na czele zespołów Rise To Remain i As Lions, a także Andreas Kisser i Derrick Green (odpowiednio gitarzysta i wokalista Sepultury) oraz Devin Townsend. Do studia wpadali również m.in. Slash (gitarzysta Guns N' Roses), wspomniany Dave Grohl oraz muzycy zespołów Anthrax i Angra, by przyglądać się sesjom nagraniowym.

Jak już informowaliśmy, w ramach promocji "PsychoGod" Bruce Dickinson powróci do Polski. Organizowany przez Live Nation koncert odbędzie się 10 listopada 2027 r. w klubie Stodoła w Warszawie.

U boku frontmana grupy Iron Maiden pojawią się: Chris Declercq (gitara), Philip Naslund (gitara), znana z Whitesnake Tanya O'Callaghan (bas), występujący również w Puddle Of Mudd Dave Moreno (perkusja) i Mistheria (keytar).

W roli gościa specjalnego w Warszawie zaprezentuje się szwedzka grupa Evergrey, która łączy mroczne brzmienia z melodyjnym i progresywnym metalem. Ich piętnasty album "Architects Of A New Weave" (2026) opowiada o przezwyciężaniu trudności, odnajdywaniu siły w bolesnych doświadczeniach i budowaniu siebie na nowo.

Dodajmy, że na początku 2027 r. Bruce Dickinson wystąpi jako gość specjalny podczas dwóch koncertów w Polsce projektu The Legend Of Rock Symphonic: 30 stycznia 2027 r. w katowickim Spodku oraz 6 lutego 2027 r. w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot.

Podczas wydarzeń pod tym szyldem najsłynniejsze rockowe i metalowe przeboje wykonuje na żywo Orkiestra Akademii Beethovenowskiej wspierana przez gitarzystę Kubę Kaczmarka i perkusistę Piotra Szpalika, znanych m.in. z CETI.

Na scenie pojawiają się też tacy wokalni goście, jak m.in. Tarja Turunen i Marko Hietala (eks-Nightwish), Krzysztof Cugowski, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk (TSA), Piotr Cugowski, Krzysiek Sokołowski (Nocny Kochanek), Mateusz Ziółko, Maciej Balcar (eks-Dżem), Wojtek Cugowski, Grzegorz Kupczyk (Orkiestra Dorosłych Dzieci, CETI, eks-Turbo) i Adam Wolski (Golden Life).

Bruce Dickinson - szczegóły płyty "PsychoGod" (tracklista):

"Necropolis"

"Call An Angel 911"

"Wishing Well"

"Eye Of Sauron"

"The World Needs A Hero"

"Ashes In The Mist"

"Speaking In Tongues"

"Lucifer"

"The Ballad Of Edward Kelley"

"No Rolling Stone"

"PsychoGod"

"Given Time"

"Yggdrasil".