Chyba każdy, kto bacznie obserwował scenę metalową na początku XXI wieku zna, lub chociaż kojarzy zespół Bring Me The Horizon. Grupa zyskała na popularności dzięki rosnącej popularności deathcore'u. Ich debiut "Count Your Blessings" dziś cieszy się już kultowym statusem. Muzycy z czasem zaczęli coraz odważniej zahaczać o metalcore, a w najnowszych wydawnictwach znajdziemy nawet wpływy popu i alt rocka, co umożliwiło im dotarcie do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Ekipa z Sheffield na przestrzeni lat bardzo umocniła swoją pozycję na scenie, stając się jednym z najciekawszych zespołów XXI wieku. Bring Me The Horizon otrzymali aż siedem nagród Kerrang! Awards, w tym dwie w kategorii Najlepszy brytyjski Zespół. Ostatni krążek "POST HUMAN: NeX GEn" (wydany w maju 2024 r.) trafił na 36. miejsce listy Billboard 200 oraz 1. Billboard US Top Hard Rock. Materiał ten polscy fani mieli okazję usłyszeć już na żywo przy okazji koncertu na Mystic Festivalu w 2024 roku. Ci, którzy ominęli występ w Gdańsku, będą mieli teraz drugą szansę!

Kiedy Bring Me The Horizon zagrają w Polsce?

Bring Me The Horizon przyjadą do Polski już w czerwcu 2026 roku. Legenda metalcore'u zawita do krakowskiej Tauron Areny dokładnie 09.09.2026! Osoby zapisane do newslettera organizatorów wydarzenia - Knock Out Productions otrzymają 17.10 o godzinie 16:00 specjalne linki do przedsprzedaży biletów. Ogólna sprzedaż rozpocznie się 20.10 o godzinie 10:00.

Bring Me The Horizon towarzyszyć będą amerykańscy hardcore'owcy z Knocked Loose. Grupa w ostatnich latach mocno zapracowała sobie na status jednego z największych reprezentantów tego gatunku. Idąc na przekór powszechnym tendencjom wschodzących gwiazd, każdy ich następny album jest tylko cięższy. Ostatnie wydawnictwo "You Won't Go Before You're Supposed To" docenione zostało zarówno przez fanów, jak i krytyków. Materiał trafił na 23. miejsce listy Billboard 200.

Warto wspomnieć, że nie będzie to jedyny koncert Knocked Loose w Polsce w 2026 roku. Grupa odwiedzi nas jeszcze przy okazji występu Metalliki 19 maja na Stadionie Śląskim!

