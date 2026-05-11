Bring Me The Horizon wracają do korzeni. Wyjątkowe wieści przed koncertem w Polsce

Bring Me The Horizon zapowiedzieli re-recording swojego debiutanckiego krążka pod tytułem "Count Your Blessings | Repented". Album trafi do fanów 10 lipca 2026 roku i - jak podkreśla zespół - nie będzie jedynie odświeżoną wersją sprzed 20 lat, ale "reaktywacją" i "re-kontekstualizacją" pierwszej płyty.

Za nową wersję odpowiadają przede wszystkim Oli Sykes i gitarzysta Lee Malia, którzy pracowali nad materiałem wspólnie ze szwedzkim producentem Busterem Odeholmem. Reedycja zawiera wszystkie 10 utworów z oryginału w nowych aranżacjach oraz bonusowy, 11. numer, którego tytuł nie został jeszcze ujawniony, fani spekulują jednak, że może to być cover "Eyeless" od Slipknot, który był bonusem w oryginalnym wydaniu krążka. Klasyki takie jak "Pray For Plagues", "Slow Dance" czy "A Lot Like Vegas" mają brzmieć ostrzej, ciężej i bardziej współcześnie - z pełnią możliwości dzisiejszej produkcji, ale przy zachowaniu dzikiej energii deathcore'owego debiutu.

Specjalny koncert na Outbreak Festival

Wraz z premierą nagranego na nowo "Count Your Blessings", Bring Me The Horizon zagrają album w całości na żywo podczas specjalnego wydarzenia "Outbreak Presents: Count Your Blessings | Repented". Koncert odbędzie się 10 lipca w B.E.C. Arena w Manchesterze, w ramach Outbreak Festival.

Będzie to pierwszy raz w historii, kiedy zespół wykona cały debiut od początku do końca na jednej scenie. Na wydarzeniu pojawią się też goście specjalni, m.in. Static Dress, Dying Wish, Rolo Tomassi, Heriot i Car Underwater.

Bilety trafią do ogólnej sprzedaży 17 kwietnia o godz. 11:00 naszego czasu, a fani, którzy zamówią album w przedsprzedaży, otrzymają wcześniejszy dostęp do puli wejściówek.

Bring Me The Horizon w Polsce

Jeszcze przed premierą wydawnictwa zespół przyjedzie do Polski. Już 9 czerwca 2026 roku Bring Me The Horizon zagrają jedyny koncert w TAURON Arenie Kraków.

Organizatorem wydarzenia jest Knock Out Productions. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, na ten moment dostępne są już tylko pojedyncze miejsca na trybunach, a płyta została całkowicie wyprzedana.

Brytyjczykom towarzyszyć będzie amerykańska formacja Knocked Loose, jedna z najgłośniejszych nazw współczesnego hardcore'u. Ich ostatni album "You Won't Go Before You're Supposed To" trafił na 23. miejsce listy Billboard 200.

