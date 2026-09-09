Brian May próbuje swoich sił w nowym projekcie. "Sprawia, że wyobraźnia jest głośna"

William Shatner, znany przede wszystkim z roli kapitana Jamesa T. Kirka w serialu "Star Trek", nagrywa album z nowymi wersjami utworów Black Sabbath, Judas Priest i Iron Maiden. Na płycie znajdą się również kompozycje napisane przez współpracowników aktora.

Projekt nie ma jeszcze tytułu. Nie podano także dokładnej daty premiery, która planowana jest na 2026 rok. Kolejne informacje o zawartości albumu oraz zaproszonych gościach mają pojawić się w najbliższych miesiącach.

Udział Briana Maya potwierdziła wytwórnia Cleopatra Records. Gitarzysta Queen nagra swoją partię na słynnej gitarze Red Special, której charakterystyczne brzmienie można usłyszeć w wielu przebojach zespołu. May będzie również pracował nad miksem utworu.

Zaproszenie przyjęli także Rob Halford z Judas Priest, Tony Iommi z Black Sabbath, były perkusista Slayera Dave Lombardo, Mikkey Dee znany z Motörhead i Scorpions oraz John Moyer z Disturbed. W nagraniach mają wziąć udział również Ritchie Blackmore i Zakk Wylde.

Produkcją albumu kierują Adam Hamilton i Brian Perera z Cleopatra Records. W prace nad materiałem zaangażowali się także Derek Hughes, Marcus Nand oraz Jürgen Engler z grupy Die Krupps.

William Shatner nagrywa utwory Black Sabbath i Iron Maiden

95-letni aktor zapowiada płytę jako spotkanie muzyków reprezentujących kilka pokoleń ciężkiego grania. Przy wyborze gości zwrócił uwagę na ich indywidualny styl oraz doświadczenie zdobyte w najważniejszych zespołach rockowej sceny.

"Metal sprawia, że wyobraźnia jest głośna. Ten album to połączenie sił. Każdy artysta wnosi swój ogień, precyzję i chaos. Wybrałem ich, ponieważ mają coś do przekazania, a metal wymaga szczerości" - tłumaczy Shatner.

Aktor określa nowy projekt jako wyprawę na nieznany teren. Zapowiada, że materiał połączy znane kompozycje Black Sabbath, Judas Priest i Iron Maiden z utworami stworzonymi specjalnie na potrzeby płyty.



