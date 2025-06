Rozstanie Brenta Hindsa z Mastodon komentowali muzycy z zespołu w rozmowie z "Guitar World". Gitarzysta Bill Kelliher przyznał, że to i tak imponujące, że wytrzymali ze sobą tak długo. Jego ton wypowiedzi, choć wskazywał na niełatwą przeszłość, wyrażał jednak szacunek do Hindsa.

"Jak w małżeństwie, czasem się ludzie od siebie oddalają i zaczynają ich interesować inne rzeczy. Życzymy Brentowi jak najlepiej w pogoni za jego marzeniami. To niesamowite, że udało się naszej czwórce przetrwać 25 lat. To, że udało nam się to tak długo traktuję jako wyczyn. Nie da się zastąpić nikogo z nas, ale to nie znaczy, że nie ma kogoś innego, który ma co innego do zaoferowania i może nas poprowadzić w innym kierunku. Nic więcej na razie nie powiem. To była trudna decyzja, którą musieliśmy podjąć. Po prostu nadszedł ten moment" - mówił Kelliher.

Ostra odpowiedź Brenta Hindsa

Mastodon na swoim Instagramie opublikowali post z okazy 11. urodzin krążka "Once More 'Round The Sun". Jeden z fanów napisał w komentarzach, że będzie mu brakowało Hindsa w składzie Mastodon, na co muzyk odpowiedział bardzo stanowczo: "Mi nie brakuje bycia w gównianym zespole z okropnymi ludźmi".

Tego lata Mastodon wyruszą w trasę po Europie. Grupa zahaczy także o Polskę, gdzie 5 sierpnia zagra w katowickim MCK. W ramach Silesian Noise pojawią się z nimi Ministry, Between The Buried And Me, Obituary, Kylesa i Owls Woods Graves. Zespoły będą podzielone na dwie różne sceny.

Piotr Cugowski o występie z Garou. Wokaliści zawładnęli opolską publicznością Interia pl INTERIA.PL