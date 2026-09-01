Grupa Blind Channel ogłosiła swój powrót po dwuletniej przerwie, na którą udała się po cyklu promocyjnym związanym z płytą "Exit Emotions" (2024). 30 października pojawi się nowy album "Painstream", który będzie pierwszym materiałem bez udziału wokalisty Joela Hokki. Dotychczasowy frontman zdecydował skupić się na karierze solowej.

Za partie wokalne w pełni odpowiadać będzie teraz Niko Moilanen, a zespół skurczył się do rozmiarów kwintetu.

Z nadchodzącego wydawnictwa poznaliśmy już single "Diana" oraz "No Encore For A Swan Song".

Blind Channel przyjedzie do Polski na dwa koncerty

Ekipa z położonego na północy Finlandii Oulu w ramach promocji nowego albumu ruszy w trasę, która obejmie też dwa koncerty w Polsce. Blind Channel zagra w Warszawie (Proxima, 11 lutego 2027 r.) i Krakowie (Kwadrat, 12 lutego 2027 r.). Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 3 września o godz. 10.

Na trasie Finów poprzedzać będą ich rodacy z Block of Flats. Ten kwartet miesza alternatywnego rocka z metalem, ale nie boi się też nowoczesnych i bardzo przebojowych zabiegów. Na swoim koncie mają debiut "No Hope For the Hopeless", po którym zagrali europejską trasę u boku The Rasmus oraz The Funeral Portrait. Właśnie pracują nad swoim kolejnym albumem.

Styl Blind Channel określany jest jako nu metal, ale sami muzycy nazywają go "brutalnym popem". Szeroka publiczność mogła poznać Finów podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2021 w Rotterdamie (Holandia), gdzie z utworem "Dark Side" zajęli szóste miejsce.