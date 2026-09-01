Blind Channel przyjedzie do Polski. Znacie ich z Eurowizji 2021

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Wracający po przerwie zespół Blind Channel zapowiedział premierę nowej płyty "Painstream", z którą w lutym 2027 r. przyjedzie do Polski na dwa koncerty. Ekipę z Oulu w Finlandii możecie pamiętać z wysoko ocenionego występu na Eurowizji 2021 (6. miejsce w wielkim finale).

Niko Moilanen z Blind Channel na scenie w czarnej bluzie i czapce, za nim perkusista przy bębnach.
Niko Moilanen (Blind Channel) w akcjiChiaki Nozu/WireImageGetty Images

Grupa Blind Channel ogłosiła swój powrót po dwuletniej przerwie, na którą udała się po cyklu promocyjnym związanym z płytą "Exit Emotions" (2024). 30 października pojawi się nowy album "Painstream", który będzie pierwszym materiałem bez udziału wokalisty Joela Hokki. Dotychczasowy frontman zdecydował skupić się na karierze solowej.

Za partie wokalne w pełni odpowiadać będzie teraz Niko Moilanen, a zespół skurczył się do rozmiarów kwintetu.

Z nadchodzącego wydawnictwa poznaliśmy już single "Diana" oraz "No Encore For A Swan Song".

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Michał Boroń
Michał Boroń

Blind Channel przyjedzie do Polski na dwa koncerty

Ekipa z położonego na północy Finlandii Oulu w ramach promocji nowego albumu ruszy w trasę, która obejmie też dwa koncerty w Polsce. Blind Channel zagra w Warszawie (Proxima, 11 lutego 2027 r.) i Krakowie (Kwadrat, 12 lutego 2027 r.). Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 3 września o godz. 10.

Na trasie Finów poprzedzać będą ich rodacy z Block of Flats. Ten kwartet miesza alternatywnego rocka z metalem, ale nie boi się też nowoczesnych i bardzo przebojowych zabiegów. Na swoim koncie mają debiut "No Hope For the Hopeless", po którym zagrali europejską trasę u boku The Rasmus oraz The Funeral Portrait. Właśnie pracują nad swoim kolejnym albumem.

Styl Blind Channel określany jest jako nu metal, ale sami muzycy nazywają go "brutalnym popem". Szeroka publiczność mogła poznać Finów podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2021 w Rotterdamie (Holandia), gdzie z utworem "Dark Side" zajęli szóste miejsce.

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