Przypomnijmy, że Blaze Bayley w składzie Iron Maiden występował w latach 1994-1999. Brytyjczyk wcześniej związany był z własnym zespołem Wolfsbane. To właśnie ta formacja poprzedzała Ironów na ich koncertach w ojczyźnie w ramach trasy "No Prayer on the Road" w 1990 r.

Gdy z Iron Maiden odszedł wokalista Bruce Dickinson, ekipa dowodzona przez basistę Steve'a Harrisa stanęła przed zadaniem znalezienia następcy. Po przesłuchaniu tysięcy taśm od kandydatów, zespół zaprosił na przesłuchanie właśnie Blaze'a i to on otrzymał propozycję dołączenia do legendy metalu.

Nagrane przez niego z Iron Maiden płyty "The X Factor" (1995) i "Virtual XI" (1998) nie przypadły do gustu krytyce, a sam zespół przywrócił te nagrania do setlisty dopiero po kilkunastoletniej przerwie. Najczęściej na żywo z epoki Blaze'a wykonywał utwory "Sign of the Cross" i "The Clansman".

Blaze Bayley wraca do płyty "The X Factor" Iron Maiden

Z okazji 30-lecia albumu "The X Factor" Blaze Bayley zagra ten materiał w całości podczas 10 koncertów. Ma to być jedyna taka okazja.

"10. studyjny album, 10 koncertów, 10 miast, 10 krajów" - czytamy w zapowiedzi. Dodajmy, że oba koncerty w Helsinkach (Finlandia) są już wyprzedane.

2.10.2025 - Keep It True Festival, Wurzburg (Niemcy)

10.10.2025 - Festiviteten, Hamar (Norwegia)

11.10.2025 - Kulturhuset, Jonkoping (Szwecja)

17.10.2025 - On the Rocks, Helsinki (Finlandia)

18.10.2025 - On the Rocks, Helsinki (Finlandia)

24.10.2025 - RCA Club, Lizbona (Portugalia)

25.10.2025 - Supra Music Hall, Sewilla (Hiszpania)

01.11.2025 - KK's Steel Mill, Wolverhampton (Wielka Brytania)

07.11.2025 - Traffic Live Club, Rzym (Włochy)

08.11.2025 - Gazarte, Ateny (Grecja)

15.11.2025 - South Troopers Festival, Marsylia (Francja).

