"To nie będzie tylko show Maiden - to niepowtarzalne przeżycie pełne muzyki na żywo, tematycznych obszarów, wciągających atrakcji i wielu innych atrakcji do odkrycia" - tak EddFest zapowiadali muzycy Iron Maiden.

Wspomniany Eddie to zaprojektowana przez Dereka Riggsa maskotka legendy heavy metalu towarzysząca zespołowi od 1980 r., na okładkach płyt, singli, koncertach, dziesiątkach gadżetów, a także jako bohater gry video "Ed Hunter" oraz gry na urządzenia mobilne i jako flipper - "Iron Maiden: Legacy of the Beast".

Podczas EddFest (10-11 lipca) w Knebowrth u boku Iron Maiden gościnnie wystąpią The HU (folk metal z Mongolii), The Darkness (brytyjscy przedstawiciele hard rocka), Airbourne (ekipa z Australii nazywana "nowym AC/DC") i The Almighty (har rock/heavy metal rodem ze Szkocji).

Blaze Bayley na festiwalu Iron Maiden

Do składu dołączyli jeszcze Blaze Bayley (headliner pierwszego dnia na scenie Maidenville) i Gypsy's Kiss. Ten drugi zespół to pierwsza formacja basisty Steve'a Harrisa z lat 70., lidera Iron Maiden.

Zdecydowanie większą furorę wśród fanów wzbudził udział Blaze'a, wokalisty Iron Maiden w latach 1994-1999 (zastąpił wówczas w zespole Bruce'a Dickinsona). Bayley z legendą metalu nagrał płyty "The X Factor" (1995) i "Virtual XI" (1998). Utwory z tej epoki wróciły do setlisty Ironów dopiero po kilkunastoletniej przerwie (najczęściej sięgali po "Sign of the Cross" i "The Clansman").

"Jestem bardzo podekscytowany zaproszeniem do udziału w Eddfest i świętowaniu 50 lat Iron Maiden. Jestem dumny z płyt, które nagraliśmy, i nie mogę się doczekać, by zagrać te utwory na żywo" - podkreśla Blaze Bayley.

Z kolei Steve Harris dodaje, że festiwal ma być wyjątkowym wydarzeniem łączącym różne etapy historii zespołu. "To szansa, by zaprosić przyjaciół z przeszłości i teraźniejszości i stworzyć coś naprawdę wyjątkowego dla fanów" - mówi basista Iron Maiden.

Przypomnijmy, że Blaze Bayley z utworami z okresu współpracy z Iron Maiden przyjedzie do Polski jako jedna z gwiazd Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim.

Iron Maiden świętuje 50-lecie istnienia

W obecnym składzie Iron Maiden występują basista, lider i główny kompozytor Steve Harris, Bruce Dickinson (wokal), Dave Murray (gitara), Adrian Smith (gitara) i Jannick Gers (gitara). Perkusista Nicko McBrain z końcem 2024 r. przeszedł na koncertową emeryturę, a na scenie zastępuje go Simon Dawson, który od 2012 r. gra w zespole British Lion, hardrockowym projekcie dowodzonym przez Steve'a Harrisa.

W ramach tournée "Run For Your Lives" legendę New Wave of British Heavy Metal mogliśmy ponownie zobaczyć również w Polsce - 2 sierpnia 2025 r. zagrała na PGE Narodowym w Warszawie na zakończenie europejskiej części trasy.

Z kolei Bruce Dickinson 30 stycznia 2027 r. wystąpi w katowickim Spodku jako gość specjalny koncertu The Legend Of Rock Symphonic. Poza nim na scenie obok orkiestry symfonicznej zaprezentują się również m.in. Grzegorz Kupczyk (były wokalista Turbo), Grzegorz "Ornette" Stępień (lider własnego projektu Ornette, basista Oddziału Zamkniętego, Orkiestry Dorosłych Dzieci i solowego zespołu Grzegorza Kupczyka), Tomasz "Oley" Olejnik (wokalista grup Proletaryat i Kosmici), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki) i Marek Pająk, gitarzysta Vadera oraz projektu Polish Metal Alliance.

